إعدام سعودي بسجن الناصرية في بغداد

عرعر - جاسر الصقري

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في السجين عبدالله محمد محمود سيدات المتهم في قضية إرهاب في سجن الناصرية جنوب العاصمة العراقية بغداد. وكشفت مساء أمس الخميس مصادر ال" الرياض" أن وزارة العدل العراقية نفذت حكم الإعدام في السجين السعودي قبل أيام، وخاطبت أمس الخميس سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بغداد في تنفيذ حكم الإعدام في السجين السعودي عبدالله محمد محمود سيدات في سجن الناصرية، وأكدت المصادر بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام في السجين السعودي يوم الأحد 26 جمادى الأولى من عام 1436ه ، ولم يتم تبليغ السفارة إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام، وأضافت بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام وبرفقته عدد من السجناء العراقيين الذين تم إعدامهم.

من جانبه أكدت أسرة السجين السعودي بأنه تم إبلاغهم أمس الخميس من قبل وزارة العدل العراقية وفاة ابنهم في سجن الناصرية جنوب بغداد دون أي تفاصيل، وطالبت في سرعة انهاء إجراءات نقله إلى المدينة المنورة. يذكر أن السجين السعودي سيدات خرج للعراق عام 1429ه، وتم القبض عليه وتم محاكمته في البداية 15 عاماً بقضية إرهاب، ثم بعد ذلك رفع الحكم إلى الإعدام، كما أن السجين لديه ولد وبنت وقد تم نقلهما للسعودية حيث كانا يرغبان في العودة.