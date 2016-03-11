أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين" تتعاقد على 33 ألف طن دواجن مستوردة وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية

Google+ Print
"التموين" تتعاقد على 33 ألف طن دواجن مستوردة وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية "التموين" تتعاقد على 33 ألف طن دواجن مستوردة وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ منتجات الدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بعد التعاقد على 33 ألف طن دواجن مستوردة خلال الأيام الماضية، وكذلك من خلال السيارات المتنقلة فى العديد من المحافظات، بهدف توفير المنتجات للمواطنين أولا بأول.

وأضاف وزير التموين، لـ" اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات اللحوم والسلع الغذائية أولا بأول وطرح السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 الى 25 % .

وأوضح أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا "وجبتك" التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

التموين: اليوم انطلاق سيارات محملة بأوراك الدواجن بـ 9.5 جنيه للكيلو

روسيا تمد مصر بـ"دواجن" فى أول شهر رمضان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين