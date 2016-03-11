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الحكم على تيمور السبكى فى اتهامه بسب "سيدات مصر" غداً

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الحكم على تيمور السبكى فى اتهامه بسب "سيدات مصر" غداً الحكم على تيمور السبكى فى اتهامه بسب "سيدات مصر" غداً
تصدر غداً السبت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، بالحكم على تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى القضية المعروفة إعلامياً بسب وقذف سيدات .

ويواجه تيمور السبكى اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

وكان تيمور السبكى قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحاً أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذاراً رسمياً عن تلك التصريحات.

بالصور.. فى محاكمة تيمور السبكى لاتهامه بسب سيدات مصر.. المتهم: قضيتى تستخدم لتشويه البلد.. ويرفع لافتة "ميصحش كده.. تحيا مصر".. ودفاعه يدفع بانتفاء القصد الجنائى.. والحكم 12 مارس

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مصر 365

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