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"الصحفيين" تطالب "المالية" بالاستجابة لمطالبها بزيادة بدل التدريب لأعضائها

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"الصحفيين" تطالب "المالية" بالاستجابة لمطالبها بزيادة بدل التدريب لأعضائها "الصحفيين" تطالب "المالية" بالاستجابة لمطالبها بزيادة بدل التدريب لأعضائها
طالبت نقابة الصحفيين وزارة المالية، بالاستجابة لمطالبها بزيادة بدل التدريب لأعضائها، وأكد محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن المجلس يسعى لإقناع الوزارة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء.

وشدد شبانة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة استجابة وزير المالية لمطالب الصحفيين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بزيادة بدل التدريب و التكنولوجيا سنويا بـ15 % لحين الانتهاء من أزمة الأجور .


>- "الصحفيين": سنطالب الحكومة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء

- محمد شبانة: إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين "إشاعة"

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مصر 365

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