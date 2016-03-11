41 دولة و9 محكمين عرب وأفارقة يشاركون في مسابقة"الأوقاف" للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تأكيد 41 دولة مشاركتها في المسابقة العالمية الثالثة والعشرين للقرآن الكريم التي تقيمها الوزارة في الفترة من 10 – 14 أبريل المقبل بمدينة شرم الشيخ حتى تاريخه، ومازال باب تلقى طلبات المشاركة مفتوحًا حتى أول أبريل، وذلك في ضوء دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم والتشجيع على حفظه وتلاوته وفهم قيمه وأخلاقه.

ويحضر افتتاح المسابقة ممثلون للدول الإسلامية، والعربية، والجاليات المسلمة فى مصر، كما يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مقر "الماهر بالقرآن" فى طور سيناء فى العيد القومى للمحافظة 19 مارس المقبل، ومسجد بطور سيناء، بالإضافة إلى استعدادات افتتاح المسجد الكبير بشرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال فترة المؤتمر الاقتصادى المقبل.

من جانبها خاطبت الأوقاف المصرية، متسابقين ومحكمين دولين من 9 دول أبرزها السعودية والكويت والإمارات والسنغال والسودان بجانب مصر.

وخاطب الأوقاف، حسب مصادر، 70 دولة عربية وإسلامية، ليس فيها قطر أو تركيا أو إيران، للحضور والمشاركة فى الفعاليات، التى تقام بشرم الشيخ للترويج للسياحة، ومن المتوقع حضور 145 متسابقا أجنبى من دول عربية وإسلامية وجاليات مسلمة للمشاركة.

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