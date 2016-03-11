حسام باولو: كنت أتمنى نظرة من كوبر.. وسأكون هداف الدوري مجددا

تمنى حسام باولو مهاجم سموحة الحصول على فرصة مع منتخب مصر خلال فترة الاستعداد لخوض مواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وانحصرت اختيارات هيكتور كوبر المدير الفني في مركز الهجوم على باسم مرسي وعمرو جمال وأحمد رؤوف ومروان محسن خلال الفترة الماضية.

وقال باولو عبر قناة ON TV يوم الخميس: "كنت أتمنى أن أدخل منتخب مصر ولو معسكر فقط وليس مباريات.. لكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني التي أحترمها".

وأضاف "أتمنى من المنتخب أن يعود لسابق عهده ويفرح شعب مصر بالتتويج ببطولة إفريقيا".

وتابع "كنت هداف الدوري الموسم الماضي بـ20 هدفا وسأحصل على لقب هداف الدوري هذا الموسم أيضا بمساعدة زملائي الذين أشكرهم.. لكن هدفنا المربع الذهبي أول شيء".

ووصل باولو لـ11 هدفا في صدارة هدافي الدوري المصري وخلفه أحمد رؤوف وستانلي أوهاووتشي بـ10 أهداف، ثم مروان محسن 9 أهداف وأحمد جعفر ثمانية.

وأشار باولو "سجلت ثلاث ركلات جزاء لكن أيضا من ينافسونني يسددون ركلات جزاء".

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل باولو أربع ركلات جزاء ومروان محسن خمسة، بينما رؤوف وستانلي لم يسجلا من ركلات جزاء.

وأتم "كنت أنتظر الموسم الماضي أن يتصل بي أحد من اتحاد الكرة يقول لي مبروك على الأقل، وهذا لم يحدث.. لكن مجدي عبد الغني رئيس جمعية شؤون اللاعبين المحترفين أقام احتفالية وكرمني بها وأشكره جدا على هذا".