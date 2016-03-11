بالصور.. رغم الحرب والدمار الأكراد يحتفلون بـ "يوم الزى التقليد"

رغم الحرب والدمار الحالى فى سوريا، ووسط دعوات للحفاظ على عناصر ومكونات التراث الكردى، أحيا الأكراد، أمس الخميس، اليوم الوطنى لارتداء الزى التقليدى، أو يوم "الزى الكردي" الذى يصادف اليوم العاشر من شهر مارس من كل عام.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد قررت قبل عامين جعل يوم 10 مارس من كل عام يومًا وطنيًا خاصًا بالزى التقليدى الكردى فى الإقليم.

وتجمع الأكراد فى مسيرات بأحياء مدينة قامشلو، مرتدين الزى واللباس الكردى الفلكلوري، مع ترديد الأغانى الكردية القومية الفلكلورية.

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