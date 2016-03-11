أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهيد"

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه تم التنبيه على الأئمة والخطباء أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهيد".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون الحديث عن فضل الشهادة فى سبيل الله ومنزلة الشهيد عن الله - عز وجل - وجزاء الشهداء وثمرات الشهادة وواجبنا فى الدفاع عن الوطن.

. "أوقاف سوهاج" تعقد اليوم ندوة دينية بعنوان "التسامح فى الإسلام