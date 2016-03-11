انحسار تأثير المنخفض الجوي واحتواء آثار الأمطار في وقت قياسي

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تميز الطقس يوم أمس بالاستقرار على أغلب مناطق الدولة وذلك بعد انحسار تأثير المنخفض الجوي وما صاحبه من تراكم السحب وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق الدولة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم مستقرا بوجه عام وصحوا إلى غائم جزئي أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية الساحلية ويحتمل تشكل بعض الضباب.

ويتوقع أن يكون طقس السبت صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة على المناطق الساحلية والغربية، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا في ساعات المساء والليل خاصة على البحر، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا ليلا في الخليج العربي ومتوسط الموج وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية.

هذا ورصدت جولة ميدانية لـ«البيان» في مناطق مختلفة من الدولة خلو الشوارع من أي تجمعات مياه بعد أن عملت البلديات وفرق الإنقاذ على الاستجابة السريعة للبلاغات كما حرصت فرق النظافة المعنية على إزالة أي مخلفات من الطرقات في وقت قياسي.

وتمكنت فرق الطوارئ من تجاوز الحالات وتصريف المياه المتجمعة، وفق منهجية وخطط مدروسة تقوم على ترتيب البلاغات حسب الأهمية.