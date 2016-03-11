لبنى القاسمي تمنح مريم مطر جائزة العالمة والطبيبة المؤثرة

كرّمت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، بمنحها جائزة العالمة والطبيبة الأكثر تأثيراً وعطاءً في المجتمع، من بين خمسين شخصية نسوية من عدة جنسيات بدولة الإمارات، لدورها الكبير في المجال الصحي والعلمي.

وعبرت الدكتورة مريم عن شكرها وامتنانها لمعالي الشيخة لبنى القاسمي، ولتقدير المجتمع للمبادرات الصحية التطوعية، وقالت إن هذا التكريم، سيكون دافعاً لمزيد من العطاء والاستمرار بخطى ثابتة للعمل من خلال فرق المجتمع المدني، والتركيز على الأهداف بمرجعية علمية.

وأثنى الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، مؤسس كلية دبي الطبية، التي تخرجت فيها الدكتورة مريم مطر، على هذا التكريم، مشيراً إلى أن هذا التقدير للمرأة من معالي الشيخة لبنى القاسمي، هو تأكيد على دور المرأة العظيم، وأنها الأساس لكل بناء.