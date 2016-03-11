حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه وبحوزته 10 قطع حشيش بمنطقة العجوزة

قررت نيابة الجيزة حبس عاطل؛4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من منطقة العجوزة وكرًا للممارسة نشاطه الإجرامى.>كانت معلومات وردت لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالاتجار فى المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ 250 جنيًها، وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

- ضبط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش خلال حملة أمنية بمنطقة العجوزة