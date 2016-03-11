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عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية بوركينافاسو

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عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية بوركينافاسو عبد الله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية بوركينافاسو

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، ألفا باري، وزير خارجية جمهورية بوركينافاسو، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على الساحة الأفريقية.

ورحب سموه بوزير خارجية بوركينافاسو، متمنياً للعلاقات بين البلدين المزيد من التواصل ومد جسور التعاون المشترك، بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين.

من جانبه، أشاد وزير خارجية بوركينافاسو بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات، معرباً عن اهتمام قيادة جمهورية بوركينافاسو بالاستفادة من هذه التجربة.

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