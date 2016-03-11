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«شرطة المدينة» تضبط 6210 مخالفين

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    ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة 6210 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر ربيع الثاني وذلك ضمن الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل التي قامت بتنفيذها في عدد من المواقع بالمنطقة وقد جرت احالتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعا المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد عبدالإله الجابري الجميع إلى عدم نقل أو إيواء المخالفين تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، وإلى عموم المواطنين ورجال الأعمال للتعاون مع رجال الأمن من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات من أجل المصلحة العامة.

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