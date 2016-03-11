مدير «صحة جدة» يفتتح ندوة أمراض القلب

افتتح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن حسن عسيري، "ندوة جدة الأولى لأمراض القلب" والتي ينظمها مستشفى الملك فهد، ممثلاً بقسم أمراض القلب.

ورحب د. عسيري في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالحضور، مؤكداً أن عقد هذا الملتقى اليوم ماهو إلا تأكيد من القائمين عليه على رغبتهم الصادقة في أن يكون عملهم مقنن وحسب أسس علمية وطبية في مجال أمراض القلب وطرق الوقاية منه، وأن هذه الندوة تأتي انطلاقاً من توجه وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

وأشاد مدير صحة جدة بما تحمله الندوة من حملة توعوية جماهيرية موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع وليس الكادر الصحي فقط كما هو معتاد في الندوات السابقة، وهذا يعكس حرص القائمين على هذه الندوة في رفع درجة الوعي الصحي لدى المتلقي، مقدماً شكره وتقديره لرئيسة اللجنة المنظمة د. إيمان أشقر على هذا المؤتمر وللقائمين عليه، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد. في حين عبرت د. إيمان أشقر استشاري ورئيس قسم أمراض القلب ورئيس اللجنة المنظمة عن سعادتها بافتتاح هذه الندوة، وأن الفكرة التنظيمية لهذه الندوة كانت مطروحة منذ فترة طويلة واليوم نجني ثمارها بافتتاح هذه الندوة، لافتةً إلى أن الندوة يتخللها بعض البرامج العلمية والأنشطة التوعوية والصحية الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن والمقيم.