صحة جدة تغلق مجمعين طبيين مخالفين

أغلقت صحة جدة مجمعين طبيين أمس أحدهما متخصص في طب الأسنان والآخر متخصص في الجراحة، وذلك لمخالفتهم العمل بترخيص مبدئي.

ونوه مدير إدارة القطاع الخاص بصحة جدة د. محمد باجبير بعمل اللجان التفتيشية ولجان الإغلاق الفوري وعملهم الدؤوب، وحرصهم على متابعة إجراءات المنشآت الصحية بالقطاع الخاص بصحة جدة، مبيناً خلال إحصائية الشهر الماضي للجان التفتيش ولجان الإغلاق، بأنها من خلال مرورها على المنشآت الصحية الشهر الماضي أغلقت مجمعا طبيا واحدا، كما بلغت المخالفات المرفوعة من إدارة القطاع الخاص بصحة جدة إلى لجان النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاص 43 مخالفة، أما عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاص فقد بلغ 20 قرارا.

وأكد د. باجبير أن إدارته تواصل جهودها بشكل دوري ومستمر، من خلال لجان التفتيش ولجان الإغلاق بالمرور على المنشآت الصحية الخاصة، وتتابع إجراءات وأنظمة العمل بهذه المنشآت ضرورة متابعة كل من يخالف الأنظمة والشروط الصحية المنظمة للقطاع الصحية الخاص المعمول بها بالمملكة بشكل عام.