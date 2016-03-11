«الداخلية» تقدم برامج تثقيفية وترفيهية لأبناء الشهداء في مدينة الرياض

نفذت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون العسكرية لأبناء شهداء الواجب، أمس برنامجا ترفيهيا ثقافيا يستمر لأربعة أيام لأبناء الشهداء في مدينة الرياض يتضمن أنشطة رياضية ودورات تثقيفية وزيارات لمتحف الملك عبدالعزيز الوطني وزيارة مركز الدفاع المدني بالإضافة إلى جولة في مركز دوريات الأمن بمنطقة الرياض، ووضعت الإدارة العامة للشؤون العسكرية لأبناء الشهداء ها شتاق على تويتر بعنوان # وفاء_ لفداء_ الشهداء يتضمن كل ما يقدم في هذا البرنامج من فعاليات.

اللواء المحرج : البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء

وحضر أبناء شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية مباراة ديربي العاصمة بين فريقي الهلال والنصر بإستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض التي أقيمت البارحة، وذلك ضمن البرنامج.

وأوضح مدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم بن محمد المحرج أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء حيث يهدف هذا البرنامج لتثقيف أبناء الشهداء والترفيه عنهم خلال هذه الفترة من إجازة منتصف الفصل الثاني مؤكداً أن هذا البرنامج لا يعد إلا قطرة في بحر الوفاء الذي تقدمه الدولة لرعاية أسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن تراب هذا الوطن ومقدساته.

المقدم الراشد: البرنامج سيتم تعميمه على بقية مناطق المملكة شاملا جميع أبناء الشهداء

وبين اللواء المحرج أن ما تبذله الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة شؤون الشهداء والمصابين يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

من جهته، ذكر مدير إدارة شؤون الشهداء والمصابين بالشؤون العسكرية بوزارة الداخلية المقدم حسام بن عبدالله الراشد أن حضور المباراة ما هو إلا جزء من البرنامج الثقافي الترفيهي لأبناء الشهداء بمدينة الرياض وبمشيئة الله سيتبعه برامج لباقي مناطق المملكة ليشمل جميع أبناء الشهداء وهو نوع من التعبير عن العرفان الذي قدمه آباؤهم رحمهم الله ويشمل البرنامج ومحاضرات توعوية وزيارات لمتاحف وأندية وجهات رسمية عدة وما هو إلا وفاء لفداء الشهداء.