مركز عبد اللطيف تنظم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظم مركز عبد اللطيف للكشف المبكر، حملة التوعية والكشف عن سرطان الثدي بمقر كلية الملك فهد الأمنية على شرف حرم اللواء تركي الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية نورة المقرن.

يأتي انطلاق الحملة بالتزامن مع التظاهرة السنوية اليوم العالمي للمرأة 2016م.

تضمنت فعاليات الحملة تواجد عربة الكشف المبكر "المجاني" والتي تضم عيادة مجهزة بأحدث أجهزة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي وفق أعلى المعايير الدولية وعيادة الفحص السريري.

كما تم إقامة ورش عمل متكاملة عن سرطان الثدي والتي شملت محاضرات تثقيفية توعوية تتحدث عن أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من السرطان وتجارب عملية لتطبيق كيفية عمل الفحص الذاتي بالإضافة لركن تعريفي شامل عن الخدمات التي يقدمها المركز لكافة شرائح المجتمع. في نهاية الحملة، أقيم الحفل الختامي والذي تم فيه تكريم القائمين على البرنامج وتقديم الدروع والشهادات للمشاركات والفريق التطوعي التابع لمركز عبداللطيف.