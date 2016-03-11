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كلية الملك فهد الأمنية تنهي «السير الطويل» بنجاح

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كلية الملك فهد الأمنية تنهي «السير الطويل» بنجاح كلية الملك فهد الأمنية تنهي «السير الطويل» بنجاح

    نفذ طلبة وأركان كلية الملك فهد الأمنية صباح أمس، بمشاركة اللواء سعد بن عبدالله الخليوي مدير عام الكلية، مشروع السير الطويل خارج مدينة الرياض مجتازين 29 كلم، حققوا معها رفع مستوى اللياقة وتحمل المشاق وطوارئ العمل.

وقد جاء المشروع ضمن تطلعات الكلية وبرامجها المتواصلة لإعداد رجل الأمن على مستوى عال من التدريب والكفاءة. وعبر اللواء الخليوي عن سعادته بما حققته وتحققه الكلية من نجاح في مختلف مشروعاتها، مشيداً بالدعم الذي تلقاه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلاً الله التوفيق للكلية وللطلاب في تحقيق ما رُسم من أهداف.

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