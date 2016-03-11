بالفيديو – نهاية عقدة فان جال.. ليفربول يحرق يونايتد في قمة أوروبا

أخيرا انتهت عقدة لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بالنسبة لليفربول وذلك بعدما نجح الأخير في الفوز على الأول بهدفين دون رد.

واستضاف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد يوم الخميس بملعب أنفيلد في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز لأول مرة على مانشستر يونايتد وفان جال مدربا للشياطين الحمر وذلك بعد أربع مباريات هُزم فيها جميعا أمام المدرب الهولندي.

وأصبح هذا الانتصار هو الأول أيضا ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول على الغريم التقليدي لفريقه منذ توليه المسؤولية في شهر أكتوبر الماضي.

كما أن هذه هي أول مرة يلتقي فيها عملاقي إنجلترا في أي مسابقة أوروبية طوال تاريخهما.

افتتح دانييل ستوريدج أهداف ليفربول في الدقيقة 20 من ركلة جزاء بعدما أعاق ممفيس ديباي منافسه ناثال كلاين.

وشهدت المباراة تألق ديفيد دي خيا بعدما تصدى لتسديدة من فيليبي كوتينيو وأخرج الكرة من على خط المرمى.

كما فشل كريس سمالينج في تشتيت الكرة لتمر إلى ستوريدج داخل منطقة الجزاء الذي سدد بيسراه لكن دي خيا زاد عن مرماه مرة أخرى.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما فشل مايكل كاريك في تشتيت عرضية من جوردان هينديرسون لتعود إلى آدم لالانا الذي مرر للاعب البرازيلي ليسدد في الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب يوم الخميس المقبل بملعب أولد ترافورد.

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وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت تغلب أتليتك بلباو بملعبه على ضيفه فالنسيا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد راؤول جارسيا في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

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وفي لقاء آخر تغلب فياريال على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي المباراة سيدريك باكامبو في الدقائق 5 و56.

وشهدت المباراة طرد للاعب ليفركوزن تين جيدفاج في الدقيقة 90 بعد حصوله على إنذارين.

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فيما تعادل سبارتا براج مع ضيفه لاتسيو إيجابيا بهدف لكل منهما.

افتتح سبارتا براج أهداف المباراة في الدقيقة 13 عن طريق مارتن فرايديك، فيما أدرك ماركو بارولو التعادل للاتسيو في الدقيقة 38.

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