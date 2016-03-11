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كاسياس يبرر خطأه أمام براجا: كنت بحاجة لمتر واحد فقط لقطع التمريرة

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كاسياس يبرر خطأه أمام براجا: كنت بحاجة لمتر واحد فقط لقطع التمريرة كاسياس يبرر خطأه أمام براجا: كنت بحاجة لمتر واحد فقط لقطع التمريرة

(إفي): حلل الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو خروجه الخاطئ من مرماه الذي أدى لاستقبال شباكه الهدف الثالث أمام سبورتنج براجا (1-3) بالدوري البرتغالي لكرة القدم، قائلا إنه كان بحاجة لـ"متر واحد" كي يقطع تمريرة الخصم.

وأكد كاسياس "حاولت قطع التمرير واستخلاص الكرة سريعا، لكن كان ينقصني متر.

رغبت في بدء الهجمة المرتدة كي يتمكن الفريق من التعادل (حينما كان بورتو متأخرا 1-2). لم يكن القرار الأمثل، رغم أنه إذا تعين علي الخروج مرة أخرى سأفعل. هذه الأشياء توجد في كرة القدم"، ردا على سؤال رفعه أحد متابعيه على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي.

كان الحارس الدولي الإسباني قد خرج من مرماه لقطع تمريرة إلى البرازيلي آلان الذي تقدم وأحرز الهدف الثالث لسبورتنج براجا (3-1) خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضي.

وهي الهزيمة التي وسعت الفارق بين بورتو وبنفيكا المتصدر إلى ست نقاط.

وأوضح "يكون عليك اتخاذ أفضل قرار في أجزاء من الثانية. كنا متأخرين 2-1 ، وفرص مواصلة الكفاح من أجل البطولة تتعقد.. كانت الدقيقة 93 والحكم قد أعطى خمس دقائق"، وذلك لتبرير خروجه "غير المتوقع" بالنسبة للكثيرين.

ويواجه بورتو السبت المقبل منافسه أونياو ماديرا في الجولة الـ26 من الدوري البرتغالي، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الإبقاء على فرصه في المنافسة على بطولة الدوري.

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