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سكولز ينفجر بعد خسارة يونايتد ضد ليفربول: المستوى كارثي وما حدث في 20 عاما ينتهي

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سكولز ينفجر بعد خسارة يونايتد ضد ليفربول: المستوى كارثي وما حدث في 20 عاما ينتهي سكولز ينفجر بعد خسارة يونايتد ضد ليفربول: المستوى كارثي وما حدث في 20 عاما ينتهي

انفجر الأسطورة بول سكولز نجم مانشستر يونايتد الأسبق عقب خسارة فريقه أمام ليفربول في كلاسيكو الكرة الإنجليزية ولكن في الدوري الأوروبي.

يونايتد خسر بثنائية مقابل لاشيء أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وقال سكولز عقب المباراة: "مستوى مانشستر يونايتد كارثي. لا أعلم ما الذي يحاولون فعله داخل الملعب! المستوى كارثي".

وأضاف خلال تحليله للمباراة عقب قناة BT "لمدة 20 عاما مانشستر يونايتد حافظ على هويته. منذ 3 سنوات وحتى الآن هذه الهوية بدأت تنتهي".

وتابع "لا أريد من أي لاعب الاعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توقفوا عن الكلام وقاتلوا داخل الملعب".

وأتم متطرقا في حديثه عن مايكل كاريك: "تدفع بكاريك ليساهم في نقل الكرة بين اللاعبين، ولكن تضعه كمدافع!. هذه كارثة".

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