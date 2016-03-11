فان جال: ركلة جزاء ليفربول قاسية والهدف الثاني غير صحيح وفيلايني نجم المباراة

"الهدف الأول من ركلة جزاء قاسية والثاني من تسلل واضح".. هكذا بدأ لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد حديثه عقب الخسارة أمام ليفربول.

يونايتد خسر بثنائية مقابل لاشيء أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي. لتتواصل نتائج يونايتد الكارثية هذا الموسم.

وتحدث فان جال عقب المباراة قائلا: "أود أن أقول أن ليفربول ظهر بشكل رائع. لعبوا بشكل جيد جدا في الشوط الأول ولم نقدر على التعامل مع هذا الضغط".

وأضاف في تصريحات عبر قناة BT "لم نقدم ما هو جيد في المباراة، ولكن ركلة الجزاء قاسية فديباي لم يعرقل كلاين".

وتابع "وكذلك الهدف الثاني، رأيته أكثر من مرة وهو غير صحيح. تسلل واضح".

وعن مروان فيلايني، قال فان جال: "فيلايني كان واحدا من نجوم المباراة. كان الأفضل في الملعب".