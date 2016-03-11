وزارة الهجرة العراقية: 4556 أسرة نزحت عن مناطق اشتباك مع داعش غرب الرمادي

>قدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عدد النازحين عن مناطق الاشتباك مع تنظيم(داعش) الارهابي، والتى تم تحريرها من قبضة التنظيم فى الأنبار غربى العراق بحوالى 4556 أسرة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ضياء صلال فى تصريح صحفى مساء الخميس، إن مناطق النزوح شملت هيت وكبيسة والزنكورة والقرية العصرية وتم نقل النازحين إلى مناطق 18 كيلو و7 كيلو و35 كيلو غرب الرمادى مركز محافظة الأنبار.

وأضاف: أن 4000 اسرة وصلت منطقة 35 كيلو بناحية الوفاء بالأنبار و156 أسرة إلى منطقة 7 كيلو، فضلا عن 400 أسرة وصلوا أيضا إلى ناحية الوفاء.

ولفت صلال إلى أن حالات النزوح مستمرة وفى تزايد نتيجة مواصلة عمليات تحرير الاراضى التى يسيطر عليها داعش.. مشيرا إلى أن وزارة الهجرة أرسلت مساعدات اغاثية للنازحين شملت 1450) خيمة و1500 حصة من المساعدات الاغاثية تضمنت الحصة منها سلة غذائية واخرى صحية ومدفأة تعمل بالنفط.

ومن جانبه، أعرب محافظ الانبار صهيب الراوى عن شكره وتقديره لوزارة الهجرة العراقية ومابذلته من جهود حثيثة فى مساعدة الاسر النازحة ، واستمرار فرق العمل بالوزارة إلى وقت متأخر الليلة لنصب مخيمات النازحين.

وكانت القوات العراقية استكملت اليوم عملية تحرير منطقة "الزنكورة" شمال غرب الرمادى بالأنبار.. وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القوات رفعت العلم العراقى فى الزنكورة وقتلت 80 من مسلحى تنظيم (داعش) الارهابي.

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