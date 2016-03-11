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أرقام في الجول – ' لا أعرف ما هي الخطة التي اتبعها مانشستر يونايتد أمام ليفربول '

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أرقام في الجول – ' لا أعرف ما هي الخطة التي اتبعها مانشستر يونايتد أمام ليفربول ' أرقام في الجول – ' لا أعرف ما هي الخطة التي اتبعها مانشستر يونايتد أمام ليفربول '

"لا أعرف ما هي الخطة التي كان يتبعها مانشستر يونايتد في الملعب" هكذا تحدث أيقونة الفريق السابق بول سكولز عقب الهزيمة أمام ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد قد هُزم أمام ليفربول بهدفين دون رد يوم الخميس في المباراة التي جمعت بينهما لحساب ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

فهل سكولز كان محقا؟

استحوذ يونايتد على الكرة طوال المباراة بنسبة 40% مقابل 60% لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

نسبة نجاح استخلاص الكرة من قبل لاعبي مانشستر يونايتد بلغت 55% فقط بعدما نجح في استخلاصها 17 مرة من أصل 31.

أما ليفربول فقد استلخص الكرة 26 مرة من أصل 37 محاولة بنسبة دقة بلغت 70%.

على الناحية الهجومية والمحاولات على المرمى سدد ليفربول الكرة 13 مرة ثماني منهم جاءوا على مرمى دي خيا، بينما ذهب ثلاث إلى خارج الملعب.

أما مانشستر يونايتد فقد سدد الكرة على مرمى ليفربول خمس مرات، منهم واحدة فقط على مرمى سيمون مينيوليه.

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