موجز الصحافة المحلية.. السيسى بجوار تميم فى "رعد الشمال"

تناولت الصحف المحلية اليوم الخميس عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "السيسى بجوار تميم فى (رعد الشمال)"، حيث جلــس الرئيــس عبدالفتــاح السيسى، على منصة واحدة مع أمير قطر تميم بن حمد يتوســطهما خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبد العزيز وأميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمشــاهدة ختــام مناورات "رعد الشــمال" بالمملكة العربية السعودية ، فيما شهد الاجتماع التشــاورى لوزراء الخارجيــة العــرب لاختيار الأمين العــام لجامعة الدول العربيــة، اعتراض قطر على ترشــيح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، لخلافة الدكتور نبيل العربى.

وأبرزت "الأهرام" تأكيدات المستشار بهاء أبو شقة، مقرر لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها لمراجعة الصياغة النهائية للائحة ستنتهى من عملها، السبت، تمهيداً لتسليمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإرسالها إلى مجلس الدولة يوم الأحد أو الأثنين على أقصى تقدير لإبداء ملاحظاتها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، حسبما تناولت صحيفة "الأخبار"، عن تلقيه 300 ألف إقرار ضريبى فقط حتى الآن منذ بداية موسم الإقرارات الضريبية يناير الماضى، والذى ينتهى آخر مارس للأفراد، وبالنسبة للشركات تنتهى بنهاية شهر أبريل.

وتناولت "المصرى اليوم" تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن الحكومة قاربت على الانتهاء من تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراعاة الملاحظات التى رفض مجلس النواب بسببها القانون، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية، لبدء عقد جلسات تشاورية حول مشروع القانون.

وذكرت "الشروق" أن ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" وقعا مذكرة تفاهم أمس بين الوزارة وإدارة الصندوق بشأن دعم مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمكافحة "فيروس سى" ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقرى الفقيرة ورعاية الأطفال بلا مأوى.

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>- موجز الصحافة المحلية: "البنك المركزى يقهر السوق السوداء للدولار"

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