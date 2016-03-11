أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موجز الصحافة المحلية.. السيسى بجوار تميم فى "رعد الشمال"

Google+ Print
موجز الصحافة المحلية.. السيسى بجوار تميم فى "رعد الشمال" موجز الصحافة المحلية.. السيسى بجوار تميم فى "رعد الشمال"
تناولت الصحف المحلية اليوم الخميس عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "السيسى بجوار تميم فى (رعد الشمال)"، حيث جلــس الرئيــس عبدالفتــاح السيسى، على منصة واحدة مع أمير قطر تميم بن حمد يتوســطهما خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبد العزيز وأميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمشــاهدة ختــام مناورات "رعد الشــمال" بالمملكة العربية ، فيما شهد الاجتماع التشــاورى لوزراء الخارجيــة العــرب لاختيار الأمين العــام لجامعة الدول العربيــة، اعتراض قطر على ترشــيح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، لخلافة الدكتور نبيل العربى.

وأبرزت "الأهرام" تأكيدات المستشار بهاء أبو شقة، مقرر لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها لمراجعة الصياغة النهائية للائحة ستنتهى من عملها، السبت، تمهيداً لتسليمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإرسالها إلى مجلس الدولة يوم الأحد أو الأثنين على أقصى تقدير لإبداء ملاحظاتها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، حسبما تناولت صحيفة "الأخبار"، عن تلقيه 300 ألف إقرار ضريبى فقط حتى الآن منذ بداية موسم الإقرارات الضريبية يناير الماضى، والذى ينتهى آخر مارس للأفراد، وبالنسبة للشركات تنتهى بنهاية شهر أبريل.

وتناولت "المصرى اليوم" تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن قاربت على الانتهاء من تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراعاة الملاحظات التى رفض مجلس النواب بسببها القانون، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية، لبدء عقد جلسات تشاورية حول مشروع القانون.

وذكرت "الشروق" أن ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق "تحيا " وقعا مذكرة تفاهم أمس بين الوزارة وإدارة الصندوق بشأن دعم مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمكافحة "فيروس سى" ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقرى الفقيرة ورعاية الأطفال بلا مأوى.

- موجز أخبار مصر للساعة 10 مساءً.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية
>
>- موجز الصحافة المحلية: "البنك المركزى يقهر السوق السوداء للدولار"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة