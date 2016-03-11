"حماة وطن": أبو الغيط"صاحب تاريخ" وعلى قطر ألا تقارن نفسها مع مصر

أشاد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، باختيار المرشح المصرى أحمد أبو الغيط كأمينا لعام لجامعة الدول العربية، مؤكدا أنه صاحب تاريخ دبلوماسى كبير وقدم الكثير عندما كان ممثلا لمصر فى الأمم المتحدة، إضافة الى أداءه كوزير للخارجية المصرية منذ عام 2004 وحتى عام 2011 ، كلها عوامل تؤكد على نجاحه فى المهمة الجديدة الموكلة له، وقدم الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، على الجهود التى بذلها خلال فترة توليه المهمة فى الفترة العصيبة التى مرت على الدول العربية.

وأضاف الغباشى، لـ"اليوم السابع"، أن التوافق العربى على أبو الغيط كان متوقعا، نظرا لتقدير الدول العربية للدور المصرى فى الجامعة العربية وما قدمته منذ انشائها، مشيرا إلى أن مصر صاحبة فكرة الجامعة كما أنها دولة المقر ، موضحا أن موقف قطر بالتحفظ على أبو الغيط غير مبرر وغير مفهوم، مطالبا قطر بضرورة أن تعرف حجمها الطبيعى من حيث التعداد السكنى والمساحة الجغرافية والإمكانيات العلمية والدبلوماسية، وضرورة ألا تضع نفسها فى مقارنة أو مواجهة مع مصر .

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