ما سرّ فستان Stella McCartney؟

لا شك أن أزياء المصممة "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney تلقى إعجاب الكثيرات من النجمات، ولكن على ما يبدو فإن هذا الفستان بالتحديد كان له صدى إيجابياً في أوساطهن. فعارضة الأزياء الإنكليزية "تيس دالي" Tess Daly اختارته لحضور حفلة إطلاق البرنامج التلفزيوني Strictly come Dancing في لندن، والممثلة "إيدي فالكو" Edie Falco ارتدته العام الماضي خلال حفلة الـEmmy Awards في لوس أنجلوس. كذلك فعلت مقدمة البرامج "كارول فوردرمان" Carol Vorderman في إحدى حلقات برنامج The Jonathan Ross Show، والعارضة التشيكية "تيريزا ماكسوفا" Tereza Maxova خلال حضورها حفلاً راقصاً في العاصمة النمساوية فيينا. وهذا الفستان من "ستيلا ماكارتني" McCartney كان أيضاً خيار عارضة الأزياء والممثلة الأميركية "بروكلين ديكير" Brooklyn Decker حيث ارتدته خلال عرض فيلم Battleship في طوكيو. أما مغنية السوبرانو "كاثرين جانكينز" Katherine Jenkins فقد ارتدت الفستان نفسه ولكن بنسخته السوداء خلال حضورها حفلة توزيع جوائز GQ men of the year في لندن. فما سرّ هذا الفستان يا ترى؟