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النائب إبراهيم أبو شعيرة: زيارة لجنة من النواب لشمال سيناء 16 و17 مارس

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النائب إبراهيم أبو شعيرة: زيارة لجنة من النواب لشمال سيناء 16 و17 مارس النائب إبراهيم أبو شعيرة: زيارة لجنة من النواب لشمال سيناء 16 و17 مارس
أعلن النائب "إبراهيم أبو شعيرة"، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أنه تم تحديد يومى 16 و17 مارس الجارى موعدا لزيارة اللجنة المكونة من عددا من النواب لشمال سيناء.

وأعرب أبو شعيرة، عن تفاؤله بالزيارة وقال "ننتظر أن يشارك فيها أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب، ليروا على الطبيعة ما نعيشه من سواد" على حد تعبيره.

وقال النائب الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إن اللجنة ستدرس كل الأوضاع فى شمال سيناء ولن نسمح لأحد أن يزيف واقعنا، وسنطرح كل المشاكل بكل شفافية ومصداقية، وسنطرح الحلول بما لا يتعارض أبدا مع متطلبات الأمن الحقيقية، فنحن مع كل الإجراءات الأمنية الفاعلة، التى تحقق أمننا الشخصى والذى يمثل الأمن القومى المصرى، ولسنا ضد أحد فجميعنا فى مركب واحدة ونسعى جميعا لاستقرارها وأمانها، كما سنطرح كل مشاكل الخدمات لنجد لها حلولا .


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