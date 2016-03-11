كريس جينر تطرد كانيي ويست من منزلها نهائياً

طردت كريس جينر Kris Jenner زوج ابنتها كانيي ويست Kanye West من منزلها نهائياً بعد خناقة كبيرة جرت بينهما، كما قال مصدر لموقع In Touch.

بدأ الأمر بمناقشة بين الصهر والحماة بعدما قرّر مغني الراب، البالغ من العمر 38 عاما، إبداء رأيه بالعقد الذي وقعته شقيقة زوجته كايلي جينر Kylie Jenner، البالغة من العمر 18 عاما مع شركة Puma أخيراً خصوصاً أنها اتخذت قرارها بالإنضمام إلى العلامة التجارية من دون استشارته، بما أنه يتعامل مع شركة Adidas الشركة المنافسة لـ Puma والداعمة الأساسية لمجموعته الأخيرة Yeezy 3 حتى أنه ألقى باللوم على كريس Kris واتهمها بأنها عرّابة صفقة الخيانة هذه، كما وصفها.

تقارير إضافية قالت إن زوج كيم كارداشيان Kim Kardashian إلتجأ الى منزل النجمين بيونسي Beyonce وجاي زي Jay Z في Holmby Hills بعد طرد حماته له من منزلها الذي يقطن فيه مع زوجته وولديه منذ أشهر حتى تنتهي أعمال الترميم في منزلهما في بيل إير، تاركاً عائلته وراءه.

قالت كريس جينر Kris Jenner في لقاء تلفزيوني سابق أجرته مع الإعلامية الأمريكية إلين ديجينيرز Ellen Degeneres أنها سوف توبّخ أو تتناقش على الأقلّ مع كانيي ويست Kanye West على سلسلة السلوكيات السيئة التي كشف عنها قبل أسابيع عبر تويتر، لكنها اليوم ذهبت الى أبعد من ذلك إذ طردته من منزلها نهائياً وابتعد آلاف الكليميترات عنها.

كريس جينر تطالب بقانون لتغريدات كانيي ويست المجنونة