أنجلينا جولي تطرد مربيّة أطفالها لتقرّبها من براد بيت

طردت أنجلينا جولي Angelina Jolie إحدى مربيات أطفالها لاشتباهها بأنها أصبحت على صداقة قوية مع زوجها براد بيت Brad Pitt، وفقاً لتقارير من داخل منزل النجمين نقلها موقع RadarOnline.com.

وقد شكّت أنجلينا بنوايا المربية عندما لاحظت أنها تتواجد دائماً في حوض السباحة في الوقت نفسه الذي يتواجد فيه زوجها، حتى أنها رأت زوجها يأتي بالعصير من المطبخ وهو يلف نفسه بمنشفة الحمام بينما كانت المربية موجودة وابتسامة عريضة تعلو وجهها.

كانت أنجلينا Angelina سعيدة جداً مع الفريق الذي جمعته ليحيط بأطفالها الستة، كما يقول المصدر، فالكثير من الناس يرغبون في العمل لدى نجمة سينمائية مشهورة، وعلى الرغم من ذلك، كان الفريق يخضع دائماً لعملية تصفية صارمة للغاية. أما براد Brad فهو محبوب جداً من الموظفين داخل منزله، وبدا واضحاً أّنّ المربية كانت تتقرّب منه بطريقة حميمة.

وذكر موقع Radar أن النجمين اللذين تزوجا أخيرا في عام 2014، يعانيان من مشاكل زوجية في الأشهر الأخيرة. فقد ضبطت جولي Jolie وهي تتبادل الغزل مع مصوّر في أحد مواقع التصوير في كمبوديا، في الوقت الذي رُصد فيه بيت Pitt يتقرّب من شقراء في ألمانيا.

بذلك يكون الثنائي الهوليوودي برانجلينا Brangelina قد انضمّ الى نجوم هوليوود الذين عانوا من فضائح الخيانة بسبب المربيات، منهم المغنية غوين ستيفاني Gwen Stefani وزوجها مطرب الروك غافين روزديل Gavin Rossdale والنجمان جنيفر غارنر Jennifer Garner وبن أفليك Ben Affleck اللذين وصل بهما الأمر إلى الطلاق.



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