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كاظم الساهر يغني وسط زخات المطر في البحرين ويعلن عن ألبومه الجديد

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الخميس 10-03-2016 21:59

حصد " القيصر الغناء" كاظم الساهر ، أكبر حضور جماهيري لنجم ومطرب عربي تشهده قلعة عراد التاريخية في محافظة المحرق في البخرين ، فقد استقبلت القلعة ووسط زخات مطر ربيعية خفيفة ، أكثر من 3 آلاف و600 مدعو ، في الوقت الذي تتسع فيه القلعة إلى ألفين و600 مدعو .

وقدم الفنان كاظم الساهر حفلته الكبيرة مساء أمس أمام جمهوره وعشاقه ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في قلعة عراد، حيث قدم عبرها باقة من أغانيه التي جمعت بين اللهجة العراقية ، وقصائد الراحل نزار قباني مثل "نزلت للبحر" و"هذا اللون" و"كثر الحديث" و"إني خيرتك فاختاري" و"زيديني عشقاً" و"في مدرسة الحب"، ولم يتوقف الجمهور عن التصفيق طوال الحفلة التي استمرت لثلاث ساعات ، وأعلن الساهر عن ألبوم جديد سيطرحه في الأسواق ، وقد غنى إحدى قصائد ألبومه الجديد للجمهور البحريني والخليجي والعربي الذي حضر الحفل .

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2016 ، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للثقافة والآثار بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، والبارح للفنون التشكيلية ومساحة الرواق للفنون ولافونتين جاليري .

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