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مسلسل "يا ريت" من أضخم إنتاجات رمضان 2016

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الخميس 10-03-2016 23:54

بدأت شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنّان، قبل حوالى الشهر تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد (يا ريت) وهو عمل لبنانيّ سوريّ مصريّ، إخراج فيليب أسمر، كتابة كلوديا مارشليان وبطولة كل من مكسيم خليل، ماغي بو غصن، قيس الشيخ نجيب، باميلا الكيك، المصري هاني عادل، منى واصف، وسام حنّا، نهلة داوود، جوزيف بو نصّار، خالد القيش، جو طراد، علاء الزغبي، أنطوانيت نجيب، بسام لطفي، ميريانا معلولي وغيرهم.

العمل اجتماعي رومانسيّ جديد من نوعه، يتناول العلاقات المتشابكة في المجتمع ضمن العائلة اللبنانية والسورية كما المصرية، وتأثيرها على حياة كل فرد باختلاف خلفيته الثقافية والاجتماعية، كما يعرض قصص حب وخيانة وغدر، ويُقدّم مادة دسمة وجذّابة، مع مجموعة من نجوم لبنان ومصر وسوريا، ويُعتبر واحداً من ضخم إنتاجات شهر رمضان المقبل.

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سيدتي