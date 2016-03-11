هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

إحتفلت الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلادها مع مجموعة من الأصدقاء والصديقات من بينهم نادين نسيب نجيم والمصور شربل بو منصور.

نادين نسيب نجيم نشرت صورة تجمعها بهيفاء مرفقة بقبلة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها "قبلة للجميلة من الداخل والليدي من الخارج. احبك. كانت حفلة عيد ميلاد مجنونة".

تلقت هيفاء الكثير من المعايدات عبر "إنستغرام" من بينها معايدة من الإعلامي نيشان ومن صديقتها الفنانة إيناس علي التي نشرت فيديو يجمعها بهيفاء، يعود إلى عيد ميلاد هيفاء السابق، وعلقت تحته " حبيبتي فوفا. اتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة يا مصدر سعادتي. احبك. كنت اتمنى لو كنت معكم".

وكان "فانز" هيفاء قد أطلقوا منذ بداية الشهر الحالي هاشتاغ " HappyBirthdayHaifaWehbe " عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بعيد ميلادها، لاستقبال التهاني بهذه المناسبة.

كما وصل هيفاء الكثير من الهدايا قامت بنشر صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" من بينها مجموعة من مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى رسائل من المعجبين.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي