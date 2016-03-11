نيكي ميناج تلتقي محبيها في دبي

كشفت شركة "بلاتينوم ريكوردز" في بيان صحافي عن دخول "بلاتينوم إندبندنت"، أحد الأقسام المتفرعة عن الشركة والمملوكة من مجموعة MBC، في شراكة استراتيجية مع "117 Live" التي تنتج كبرى الحفلات الموسيقية، بهدف دعم سلسلة حفلات موسيقية لفنانين غربيين وأجانب، أولها حفل النجمة العالمية نيكي ميناج Nicki Minaj الذي سيقام في دبي في 25 مارس الحالي.

وستخصص "أنغامي" بصفتها أكبر منصة للاستماع إلى الموسيقى على المحمول والويب، لائحة حصرية لأغنيات ميناج مع مسابقات مختلفة تؤهّل المشتركين للفوز بتذاكر مجانية لحضور حفل المغنية العالمية.

وتنتمي "117 Live" إلى "مجموعة الأهلي القابضة"، التكتل الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، وهي تضم محتوى إعلامياً وترفيهياً كبيراً بنته في السنوات القليلة الماضية. وتسعى "117 Live" إلى تقديم الحفلات العالمية ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا والأمريكتين. وتسعى "117 Live" من خلال فريق عملها المحترف والمتخصص في الترفيه العالمي وإدارة وتطوير أعمال الفنانين، إلى تغيير وجه الترفيه الفني حول العالم.

ويأتي حفل المغنية العالمية نيكي ميناج ليشكل ثمرة التعاون الأولى بين "117 Live" و"بلاتينوم إندبندنت"، بغية تعريف الجمهور على العنوان الأبرز لأضخم الحفلات الغنائية في دبي، وهو The Venue، في Dubai Outlet Mall.