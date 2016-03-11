أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نيكي ميناج تلتقي محبيها في دبي

Google+ Print

الجمعة 11-03-2016 01:31

كشفت شركة "بلاتينوم ريكوردز" في بيان صحافي عن دخول "بلاتينوم إندبندنت"، أحد الأقسام المتفرعة عن الشركة والمملوكة من مجموعة MBC، في شراكة استراتيجية مع "117 Live" التي تنتج كبرى الحفلات الموسيقية، بهدف دعم سلسلة حفلات موسيقية لفنانين غربيين وأجانب، أولها حفل النجمة العالمية نيكي ميناج Nicki Minaj الذي سيقام في دبي في 25 مارس الحالي.

وستخصص "أنغامي" بصفتها أكبر منصة للاستماع إلى الموسيقى على المحمول والويب، لائحة حصرية لأغنيات ميناج مع مسابقات مختلفة تؤهّل المشتركين للفوز بتذاكر مجانية لحضور حفل المغنية العالمية.

وتنتمي "117 Live" إلى "مجموعة الأهلي القابضة"، التكتل الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له، وهي تضم محتوى إعلامياً وترفيهياً كبيراً بنته في السنوات القليلة الماضية. وتسعى "117 Live" إلى تقديم الحفلات العالمية ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا والأمريكتين. وتسعى "117 Live" من خلال فريق عملها المحترف والمتخصص في الترفيه العالمي وإدارة وتطوير أعمال الفنانين، إلى تغيير وجه الترفيه الفني حول العالم.

ويأتي حفل المغنية العالمية نيكي ميناج ليشكل ثمرة التعاون الأولى بين "117 Live" و"بلاتينوم إندبندنت"، بغية تعريف الجمهور على العنوان الأبرز لأضخم الحفلات الغنائية في دبي، وهو The Venue، في Dubai Outlet Mall.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي