بالصور.. نعش الراحلة نانسي ريجان محمولاً في الوداع الأخير

وصل أمس الأربعاء نعش سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى السابقة نانسي ريجان إلى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، في مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا.

وقبل مراسم الجنازة التي ستقام يوم غد الجمعة، ألقى الأمريكيون النظرة الأخيرة على جثمان ريجان زوجة الرئيس الأسبق رونالد ريجان، حيث وضع في إحدى قاعات المكتبة الخاصة بزوجها الراحل.

ومن المقرر أن تدفن نانسي في أرض المكتبة بجوار جثة زوجها، الذي توفي عام 2004 بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر.

يشار الى أن نانسي ريجان توفيت يوم الأحد الفائت عن عمر ناهز 94 عاماً في منزلها بولاية لوس أنجلوس إثر إصابتها بأزمة قلبية.