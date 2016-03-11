أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. نعش الراحلة نانسي ريجان محمولاً في الوداع الأخير

Google+ Print

الجمعة 11-03-2016 02:40

وصل أمس الأربعاء نعش سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى السابقة نانسي ريجان إلى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، في مدينة سيمي فالي بولاية كاليفورنيا.

وقبل مراسم الجنازة التي ستقام يوم غد الجمعة، ألقى الأمريكيون النظرة الأخيرة على جثمان ريجان زوجة الرئيس الأسبق رونالد ريجان، حيث وضع في إحدى قاعات المكتبة الخاصة بزوجها الراحل.

ومن المقرر أن تدفن نانسي في أرض المكتبة بجوار جثة زوجها، الذي توفي عام 2004 بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر.

يشار الى أن نانسي ريجان توفيت يوم الأحد الفائت عن عمر ناهز 94 عاماً في منزلها بولاية لوس أنجلوس إثر إصابتها بأزمة قلبية.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي