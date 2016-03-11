محمد غنيم: صباحى يبحث عن الضوء دائماً.. والبرادعى لا يتمتع بصفات الزعامة

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر ، أن حمدين صباحى دائماً ما يبحث عن دور لنفسه تحت دائرة الضوء، لافتاً إلى أنه حاول أن يؤسس أكثر من تيار ولكنه لم ينجح، وعلق على دور الدكتور محمد البرادعى بأنه لا يعتبره شخصية قيادية ولا يتمتع بصفات الزعامة، ولا يستطيع إكمال دوره السياسى دائماً.

وأضاف "غنيم"، أثناء حواره مع الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى، خلال برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن اعتصام رابعة العدوية كان مسلحاً ومحاط بالأسمنت ومن يدخله لا يخرج ومن يخرج لا يعود، مشدداً على أنه لم تكن هناك أى فرصة للحوار فى وقت الاعتصام.

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