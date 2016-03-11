طلاب "هندسة القاهرة" يخترعون مكبس قمامة لضغط طن بمساحة "متر فى متر"

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن هناك اختراع لطلاب بكلية الهندسة بالجامعة عبارة عن مكبس للقمامة، لضغط طن قمامة فى مساحة لا تزيد عن متر فى متر، قائلا: "لا أستطيع تصنيعه لأن القانون يمنعنى من ذلك ولو بدأت فى تصنيعه لذهبت للمحكمة متهما لمخالفتى للقانون".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أخطر مشكلة فى شوارع مصر هى القمامة، مؤكدا أن مصر فيما سبق كانت شيئا آخر، فعندما جاء شمبليون كتب شعر فى نظافة شوارع القاهرة وتمنى أن تكون طرق باريس مثلها، قائلا: "رجال الأعمال فى مصر مؤمنين بقاعدة إن شراء العبد أفضل من تربيته".

وتابع رئيس جامعة القاهرة،:"عرضت على أحد رجال الأعمال مشروعا من إنتاج الطلاب لتنفيذه فقال لى: أنا لسه هبنى وأحضر عمال ويعملوا إضراب أنا أستورد من الخارج أفضل"، مؤكدا أن هذا الفكر لا يمكن أن تتقدم به أمة، وأن الله يزع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن وأننا نحتاج لقانون لإطلاق الطاقات حتى تبدع العقول.

وأردف نصار، أن رجال الأعمال يحجمون عن المشاركة قائلا: "لابد أن تطلق يد الجامعة للتصنيع لصالح الحكومة والدولة، وبح صوتى فى المناداة بذلك وأوجه رسالة من هنا للحكومة أن أطلقى طاقات مؤسسات الدولة التى تملكيها أعطى الفرصة لأى جامعة لتصنيع أى فكرة من طلابها ولا تدفعى شيئا بل استفيدى".

وأشار نصار، إلى أنه لديه القدرة على تمويل فكرة بـ 100 مليون جنيه طالما أنها مفيدة، مؤكدا أن مكبس القمامة هذا لن يتكلف 5 مليون جنيه وأن الكل سيستفيد وستتم نظافة الشوارع، قائلا: "سوف يأتى يوم تستورد فيه الناس القمامة، ولابد أن تطلق إمكانيات المؤسسات".

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