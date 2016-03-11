حبس "خرابة" 4 أيام لاتهامه بالتستر على أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا

قرر المستشار أحمد هانى، مدير نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس "يونس خرابة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بالتستر على محمد جودة الشهير بـ"مشاكل" وهو أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة بداخل شقته بمنطقة الساحل، و الذى لقى مصرعه، منذ قليل، عقب اشتباكه بالأسلحة الآلية مع قوات الأمن .

كما أمرت النيابة بتشريح جثمان "مشاكل" و تحريز السلاح الآلى الذى عثر عليه أثناء الحدث، وكمية كبيرة من الطلقات و الفوارغ و إرسالها للأدلة الجنائية.

تفاصيل مقتل أحد المتهمين فى واقعة استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.. مباحث القليوبية والأمن العام داهم منزل خاله بعد ورود معلومة باختبائه فى الساحل.. والمتهمون تبادلوا إطلاق الرصاص مع القوات