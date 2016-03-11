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الداخلية: 3 أشقاء يعتدون بالضرب على أمين شرطة بمستشفى الغردقة العام

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الداخلية: 3 أشقاء يعتدون بالضرب على أمين شرطة بمستشفى الغردقة العام الداخلية: 3 أشقاء يعتدون بالضرب على أمين شرطة بمستشفى الغردقة العام
قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أمين الشرطة محمد أحمد عز الدين محمد ( من قوة القسم والمعين بخدمة تأمين مستشفى الغردقة العام )، بقيام "شوكت.ش .ح " عامل، وشقيقيه "مينا" و"عماد" والمقيمين بشارع السلام الدهار بالغردقة بالتعدى عليه بالضرب، أثناء تدخله لإنهاء مشاجرة بين المشكو فى حقهم الثلاثة وبعض موظفى المستشفى على إثر رفضهم سداد قيمة رسوم زيارة والدتهم المحجوزة بالمستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة أمين الشرطة بجرح سطحى بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر المحضر رقم 2510/ 2016 جنح القسم، وجارى عرض المشكو فى حقهم على النيابة العامة.

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