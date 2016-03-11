بالفيديو.. هيفاء أبو غزالة: "نبارك لمصر اختيار أبو الغيط أميناً للجامعة العربية"

هنأت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير أحمد أبو الغيط لاختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قائلة:" نبارك لمصر اختيار مرشحها السفير أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية بالتوافق".>وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه فى يوليو المقبل يتسلم السفير أحمد أبو الغيط مهام منصبه كأمين عام للجامعة العربية، مردفة:" نثمن ونقدر دور الدكتور نبيل العربى خلال فترة توليه أمانة الجامعة العربية".

رسميا.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية رغم التحفظ القطرى