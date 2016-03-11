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ملك البحرين يهنىء "أبو الغيط" لتعينه أمينا عاما للجامعة الدول العربية

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ملك البحرين يهنىء "أبو الغيط" لتعينه أمينا عاما للجامعة الدول العربية ملك البحرين يهنىء "أبو الغيط" لتعينه أمينا عاما للجامعة الدول العربية
بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، برقية تهنئة إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، والذى تبدأ ولايته شهر يوليو القادم، وذلك بمناسبة تعيينه أمينًا عامًا جديدًا لجامعة الدول العربية.

وقال نص البرقية :"معالى السيد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة تعيينكم أميناً عاماً لجامعة الدول العربية للسنوات الخمس القادمة، وهو ما يعكس ثقة عربية كبيرة فى قدرتكم الفائقة على التعامل بكل حكمة و كفاءة مع كافة المعطيات الداخلية و الخارجية، والارتقاء بأداء جامعة الدول العربية لمراحل أكثر تقدماً وتطوراً بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية فى اجتياز هذه المرحلة الصعبة و تعزيز أمنها و استقرارها و ازدهارها".

وتابع نص البرقية :" ونؤكد لكم تأييدنا ودعمنا التام لكم لإنجاز كافة المبادرات وتنفيذ مختلف الأفكار والرؤى التى من شانها تمتين العلاقات وزيادة أواصر التعاون المشترك بين جميع الدول العربية فى كافة المجالات، وتعزيز أطر التنسيق حيال كافة القضايا الاقليمية والدولية بما يصب فى صالح تقوية الموقف العربو إزاء مختلف دول العالم وتكتلاته، مستذكرين ببالغ التقدير مواقفكم الداعمة لمملكة البحرين، وحرصكم الشديد على تمتين العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

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