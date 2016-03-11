أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بيان لـ"الداخلية": مصرع "مشاكل" أحد متهمى حادث استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا

Google+ Print
بيان لـ"الداخلية": مصرع "مشاكل" أحد متهمى حادث استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا بيان لـ"الداخلية": مصرع "مشاكل" أحد متهمى حادث استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى إطار ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطها، وردت معلومات أكدتها التحريات باختباء الهارب "محمد جودة محمد علام" وشهرته "محمد مشاكل" مقيم الجعافرة، وأحد المتهمين فى القضية رقم 2274 جنح قسم شرطة الزاوية لسنة 2016 بالإشتراك مع المتهم محمد وحيد سيد موسى غريب وشهرته "كوريا"، فى حادث استشهاد الرائد مصطفى لطفى محمد عبد الكريم "رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة" بشقة "خاله" بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وأوضح أن المتهم سابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات" أخرهم القضية رقم 18851 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 15238 لسنة 2013 جنايات مركز شبين القناطر ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 25637 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 (مخدرات وسلاح ).

عقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى، بمأمورية لضبط المذكور وما إن شعر بإقتراب القوات، أطلق وابل من الأعيرة النارية، وتم مبادلته من قبل القوات، وأسفر ذلك عن مصرعه وعثر بحوزته على "بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار"، كما ضبط يونس أحمد يونس ( خاله) مالك الشقة "مسجل شقى خطر" والسابق إتهامه فى 7 قضايا (فرض سيطرة).

مقتل أحد المتهمين باغتيال رئيس مباحث شبرا ثانى فى تبادل إطلاق نار مع الأمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365