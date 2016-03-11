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إبراهيم سعيد: سأقدم بلاغا للنائب العام بشأن تعرضى للتهديد بالقتل

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إبراهيم سعيد: سأقدم بلاغا للنائب العام بشأن تعرضى للتهديد بالقتل إبراهيم سعيد: سأقدم بلاغا للنائب العام بشأن تعرضى للتهديد بالقتل
قال إبراهيم سعيد، المدير الفنى لنادى جولدى، لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب المصرى السابق، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية لتعرضه لتهديدات بالقتل.

وقال ابراهيم سعيد، فى تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، :"الاستاذة مسلطة عليا ناس يقتلونى وكلمونى.. قالولى يا كابتن إحنا بنحبك وعمرنا ماهنعمل معاك حاجه ومعايا تسجيل صوتي بصوتها وهقدمه للنيابة، مش بلطجة.. مصر ستظل بلد الأمن والأمان غصب عن أى حد".

وأضاف:"سأقدم بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية أو أمن الدولة بتسجيل الصوت والتهديد علنى.. أيه احنا مش عايشين في مصر بالبلطجة.. البلد دى لازم تنضف".


>- إبراهيم سعيد مطالباً لقاء وزير الداخلية: "مش عارف أدخل بيتي وبتهدد بالقتل"

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مصر 365

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