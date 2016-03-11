محافظ الغربية يلتقى سمير غطاس لبحث عدد من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، بمكتبه فى ديوان عام محافظة الغربية لبحث عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بحضور عدد من أصحاب الشركات الاستثمارية.

وناقش غطاس مع المحافظ ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وأعمال تطوير المرافق وتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وموقف تنفيذ خطة مشروعات الرصف وتدعيم المراكز ومجالس المدن والوحدات المحلية .

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية انه يتم متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيا والعرض عليه لمتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات مع استدعاء المقاولين حال عدم استكمال الأعمال ومتابعة نسبة التنفيذ أول بأول من خلال جدول الأعمال لهذه المشاريع.

وصرح الدكتور سمير غطاس أننا نحلم ونخطط أن نرتقى بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مصاف الدول الكبرى ولابد أن نكون من بين الأمم المتحضرة كدول العشرين ولكى ننهض بالبلاد لابد أن ننهض بالحكم المحلى.

وأكد غطاس أن للعمل أهمية كبيرة حتى تعود مصر لاحتلال مكانها الطبيعى بين الأمم الكبرى موضحاً أن ذلك لن يحدث إلا بثورة حقيقية فى التعليم واعتماد أساليب أخرى ليست كالأساليب التى اتخذتها الحكومات السابقة.

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