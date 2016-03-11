محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بقرية دماص

افتتح حسام الدين إمام محافظ الدقهلية خلال زيارته لقرية دماص بمركز ميت غمر عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية والصحية، حيث قام بافتتاح مكتب بريد دماص وعيادة التأمين الصحى بها، ومدرسة محمود محمد العنانى الثانوية، وكذلك وضع حجر الأساس لمدرسة العنانى الرسمية للغات، كما افتتح مركز شباب دماص بالنجيل الصناعى.

وتفقد المحافظ التوسعات التى تمت لمستشفى دماص المركزى، واطمأن على سير العمل بها، ووجه بضرورة التوعية بدور التأمين الصحى وتشجيع المواطنين للتوجه إليه والحفاظ على سلامة المرضى ونظافة الأدوات المستخدمة للعلاج، مشدداً على تكثيف التنسيق بين التأمين الصحى ومستشفيات الجامعة.

وكذلك كلف المحافظ رئيس مركز ميت غمر ببحث توفير فرصة عمل لأحد المواطنين، مؤكداً على حرصه الاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم مخاطباً الأطباء أن المرضى أمانة بين أيديكم فكونوا على قدر الأمانة، مضيفاً أن هدفنا جميعاً تقديم أفضل خدمة للمواطنين، موجهاً بضرورة توفير علاج المرضى بالتأمين بنسبة 100% كذلك طلب من مدير عيادة الكبد تذليل أى عقبات، مضيفاً أنه لن يسمح بعدم توافر علاج فيروس C.

كما وجه بعقد اجتماع مع الهيئة الصحية بالمحافظة، لوضع تصور لجعل المستشفى المركزى نموذجاً للمستشفيات، كما كلف المحافظ رئيس مركز ميت غمر لدراسة تثبيت(13)عاملة، ودراسة تطوير كورنيش مدينة ميت غمر، مشيداً بأثاثات وتجهيزات المدرسة الثانوية بدماص، كما وعد بالعودة قريباً للمتابعة.

كما كلف المحافظ بتوفير جهاز كمبيوتر لمكتبة المدرسة، وبخصوص فصول التقوية كلف بتوفير أفضل المدرسين والمدارس لفصول التقوية، كما قرر الانتهاء من فصول التقوية وعرض تقرير شخصى خلال أسبوع، مؤكداً على ضرورة توفير البديل المثالى الذى يقضى على الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن دماص ستكون نموذج مثالى لفصول التقوية لتكون نواة لباقى قرى المحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة التعليم.

كذلك كلف بعمل حملة تعريف ناجحة لفصول التقوية، مشيراً إلى أن للتلميذ الحق فى اختيار المدرسة والمدرس الذى يريده فى فصول التقوية، مؤكداً على أنه مستعد لتقديم كل الدعم الذى تحتاجه مؤسسات دماص، ومضيفاً أن أيدينا فى أيدى الشرفاء من المجتمع المدنى ورجال الخير.

وقال المحافظ، "جئت إلى هنا لإيمانى بقيمة التعليم والصحة والرياضة لدى المواطنين"، كما كلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بحث توفير وتمكين ممارسة لعبة الكونج فو فى مركز الشباب بالقرية، كما تم خلال الزيارة استعراض ومناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء وتنفيذ المشروعات تحت التنفيذ ووجه بالانتهاء من مدرسة اللغات وافتتاحها بتاريخ 1/6/2017والاطمئنان على الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذها.

جدير بالذكر أن مدرسة محمود محمد العنانى التى تم افتتاحها مقامة على مساحة 5000 م بتكلفة (3,600,000) جنيه وتشمل (15) فصل و(4)حجرات للأنشطة و(2)معمل بالإضافة إلى مكتب مدير المدرسة.

كما يذكر أن مدرسة العنانى الرسمية للغات تقع على مساحة (2) فدان بصافى مساحة قدرها (7800) متر وتشتمل على (12)فصل ابتدائى و(6)فصول إعدادى و(6) فصول ثانوى، بالإضافة إلى (4)قاعات لرياض الأطفال، وقد أكد المحــافـظ أن هذا المشروع يحمل بشرى سارة ليس لأبناء دماص وحدهم بل لأبناء الدقهلية.

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