حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 11 مارس
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برج الحوت على الصعيد المهنى:
>السلوكيات الخاصة بك فى وضع جيد اليوم، الحفاظ على لغة الجسد الإيجابية أمر مطلوب، فمن المحتمل جدًا أن فرصة جديدة سوف تنبت من هناك، هذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد، تذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك، فى نهاية الشهر، مكافأة مالية تنتظرك.
برج الحوت على الصعيد العاطفى: قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بحياتك، هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك، فقط يمكنك أن تقرر ما إذا كان سيتم السماح للتجارب السابقة أن تقوى عزيمتك أو تقوض ثقتك بنفسك.
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برج الحوت على الصعيد الصحى:
>محاولة لممارسة اللياقة البدنية مثل السباحة أو اليوجا، عليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وتحسين قدرة الرئة، ومع ذلك تجنب ذلك إذا كان الطقس باردا جدا فى الخارج.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:
> سوف تتمكن بسهولة من الحصول على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد، التفاهم مع الأسرة مهم فى هذه المرحلة حتى لا تنشأ مشاكل تعكر صفو حياتك، انتظر مفاجأة من شخص عزيز عليك.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 11/3/2016
برج السرطان على الصعيد المهنى: فرصة عمل جديدة فى انتظارك، دع الخمول الذى اعتدت عليه طيلة الفترة الماضية وتأهب للعمل، هذه هى الفرصة الأخيرة لإثبات نفسك أنك تستحق أن تعمل، الأمور المالية غير جيدة على الاطلاق هذه الأيام، لا تحاول أن تقترض من غيرك لأنك غالبًا لم تستطع السداد.
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برج السرطان على الصعيد العاطفى: تفكر كثيرًا فى حبيك السابق وهذا شئ يجعلك تعود إلى الماضى بذكرياته الأليمة، رغم أنك إذا عدت له لن يفيدك فى شيئًا مطلقا، لذا حاول أن تقلب الصفحة على هذا الماضى الأليم، وافتح صفحة جديدة منتظرًا الحبيب القادم.
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برج السرطان على الصعيد الصحى: تعطى لنفسك متسع من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، وكانت قضايا الصحة فى عقلك منذ الأشهر القليلة الماضية ولكنك لم تكن قادرًا على معرفة ما يتعين عليك القيام به لتصبح بصحة جيدة، سوف تكون قادرًا على إنقاذ صحتك فى الوقت المناسب.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: يُعرض عليك مشروع اليوم قد يغير مسار حياتك بأكملها، حاول أن تدرس الأمر جيدًا وفقًا لقدراتك، ولا تتعجل فربما تجد فى عجلتك خسارة، الصبر مطلوب فى التعامل مع من يسيئون إليك، حاول أن تصبر قليلا.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016مواليد برج الثور دائما يستطيعون قيادة فريق العمل إلى تحقيق النجاح لهم فى كثير من المهام الموكل لهم تحقيقها، لديهم رؤيا فى سير منظومة العمل نحو الأفضل قادرون على مصارعة الزمن وتحقيق ما يريدون من الحياة، يرى البعض منهم أن النجاح ليس كل شىء ولكن الاستمرار فى النجاح هو كل شىء تقريبا، يرون أن العمل بالنسبة لهم هو القوة التى لا يستطيعون أن يخسروها مهما تكن الظروف.
>برج الثور على الصعيد المهنى
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برج الثور على الصعيد العاطفى
>على الصعيد العاطفى مواليد برج الثور قادرون على تحقيق الموازنة التى يرغبون فيها فهم قادرون على العطاء فى جانب الحب بدون مقابل، قادرون على التجديد والتنويع فى حياتهم العائلية بدون ملل، ولا يرون أن للحب عمر والدليل مشاهير هذا البرج فهم يتنفسون عشقا فى كل الأوقات.
على الصعيد الصحى
>تحاول طوال الوقت المحافظة على صحتك والسعى إلى ذلك، تتبع نظام لخفض الوزن حتى تعيش بشكل صحى وأيضا يبدو ذلك على ملامحك، روحك مفعمة بالشباب طوال الوقت وقادر على مواكبة العصر، يشعر الجميع بأنك تملك طاقة إيجابية لفعل الكثير خلال يومك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>تتوقع لك الأبراج كثير من النجاحات فى المرحلة القادمة فأنت إنسان قادر على فعل الكثير فى فترة قصيرة جدا انت أنسان تعرف كيف تدير وقتك بشكل ناجح، ترى أن الحبيب هو كل شىء فى حياتك ولهذا تحاول أن تمنحه مزيد من الوقت والعاطفة لتستمر الحياة بينكم تسير بهدوء وسلام عاطفى إلى الأبد.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11/3/2016
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برج الدلو على الصعيد المهنى
>يتميز مواليد برج الدلو بأنهم قادرون على العمل لساعات طويلة يستطيعون أن يخرجو من الأزمات سريعًا، لديهم رؤيا طوال الوقت لتحقيق النجاح المطلوب منهم، قادرون على خلق الأفكار الجديدة لمواكبة العصر ولا يتوقفون على مرحلة واحدة، لديهم العديد من الأنشطة والمهارات التى تجعلهم قادرون على فعل الكثير بدون تقيد.
برج الدلو على الصعيد العاطفى
>على الصعيد العاطفى مواليد برج الدلو يرون أن الحياة لا تسير دون حب مشتعل دائما يبحثون عن الحب الصادق طوال الوقت، لديهم عاطفة جياشة وحنان كبير يشعر به كل من يقرب من محيط حياتهم، لا يتردد ف الإفصاح عن الحب والمشاعر تجاه من يحب.
على الصعيد الصحى
>لديك مشكلة صحية منذ زمن ولم لتقم بعلاجها بالشكل المناسب وأتى الوقت أن تحصل على العلاج المناسب فأنت مازلت تتحامل على نفسك كثيرا وهذا ليس من الأمور الصحيحة تمامًا، عليك متابعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب .
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
الأبراج تؤكد لمواليد الدلو أنهم قادرون على تحقيق أحلامهم بقليل من العطاء والصبر، ناجحون فى مجالهم العملى وسيرون نتائج ذلك فى الأيام المقبلة، على مستوى الحب تعيش أفضل سنوات عمرك فأنت تقدم للحبيب كل مايتمنى وهو بدوره سوف يمنحك المقابل، لا تخشى لوم الناس فى الفترة القادمة فأنت إنسان قادر على قيادة الأمور إلى المكان الصحيح لها .
برج الأسد حظك اليوم الجمعة 11/3/2016
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>برج الأسد على الصعيد المهني: إن كنت تحلم بالعمل خارج البلاد، فهذا سيتطلب منك الكثير من المجهود والبحث حتى تثبت نفسك، لذلك قم بتطوير نفسك دائمًا، وقم بالعمل على تنمية مهاراتك، حتى تصبح الشخص المناسب للوظيفة، عندما تأتيك الفرصة.
على الصعيد العاطفي:
> أنت فقط من تستطيع أن تحدد متى تستمر فى علاقة، ومتى تضع خط النهاية لها، إن شعرت بتردد، فلا تلزم نفسك بما ينصحك به الآخرون، استفت قلبك، واسأل عقلك، وخذ القرار المناسب.
الأسد على الصعيد الصحى:
> حتى تشعر بلياقة بدنية جيدة، هذا سيستغرق منك فى البداية إلزام نفسك بروتين يومى صحى، حتى تصبح هذه العادة جزء لا يتأصل من يومك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: ربما تمر بحالة من التخبط والتردد، ولكن حتمًا ستصل لما تريده عندما تجلس مع نفسك بهدوء، وتعيد تقييم الفترة الماضية فى حياتك، فأنت بحاجة شديدة لهذه الخطوة.
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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 11/3/2016
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برج العقرب على الصعيد المهني:
> إحساسك بالضغط الكبير فى مجال عملك، من شأنه أن يوترك، وهذا التوتر قد يؤثر على علاقاتك مع زملائك فى العمل، كل ما تحتاج أن تهدأ، وتتمالك أعصابك وقت الغضب، أو الضغط.
على الصعيد العاطفي:
>إذا كنت تبحث عن شريك حياة مناسب، فهذا يتطلب منك فى الأساس أن تعرف ماذا تريد، لأنه طالما تبحث عن شىء لا تعرفه، فكيف ستجده؟.. تحتاج أن تجلس مع نفسك لتعرف المواصفات التى لا يمكنك الاستغناء عنها، وتذكر أنه لا يوجد شخص كامل .
العقرب على الصعيد الصحى:
> إن شعرت أن وزنك يفسد عليك استمتاعك بالحياة.. فماذا تنتظر؟ .. لياقتك البدنية أمر مهم ويؤثر طردياً على صحتك النفسية، فإن لم تعالجها، ربما يصل الأمر لحد الاكتئاب.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: الوظيفة التى تحلم بها تحتاج إلى مثابرة وجهد، فلن يأتى أى شىء إليك، دون أن تفعل أنت أى شىء، ثابر وصمم ولا تيأس بسهولة
برج القوس حظك اليوم الجمعة 11/3/2016
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برج القوس على الصعيد المهني:التعامل مع الأصدقاء بصفة رسمية فى حدود العمل، لن يجدى فى جميع الأوقات فربما تكون العلاقات الإنسانية فى صالح العمل، والسعى نحو تحقيق الأهداف بشكل سريع ودون ترتيب، من الممكن أن يفقد الأهداف قيمتها، حاول أن تفرق بين طبيعة الأشخاص ودرجة قربهم منك حتى لا تفقد صداقتك معهم.
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القوس على الصعيد العاطفي :حالة من الإحباط تسيطر عليك بعد ان تكتشف أن الأقارب لم يكونوا دائماً على قدر الثقة التى تعطيها لهم، التعامل مع الأمور بواقعية أفضل من الاستسلام لحالة مزاجية سيئة، الصراحة والمواجهة هم أقصر طريق للتعبير عن أسباب انزعاجك من الأشخاص، وخلط الأمور ببعضها يزيد من توتر الموقف.
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القوس على الصعيد الصحى:حالة مزاجية سيئة تتسبب فى شعورك الدائم بالخمول والأرهاق، وتفقد تركيزك هذه الفترة كثيراً بسبب التفكير المستمر فى أمور تزعجك ويؤدى ذلك إلى إحساسك الدائم بالصداع، والخلل فى ضغط الدم، اللجوء إلى الأماكن الهادئة والتعرف على أشخاص جدد يحسن من حالتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مؤلمة على مستوى الصعيد المهنى والعاطفى، خاصة أن صدمته فى بعض الأشخاص المقربين تؤثر على تعامله مع الأصدقاء فى محيط العمل وتشتيت التركيز وعدم القدرة على إنجاز المهام المنوط بها.
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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 11/3/2016الاستماع إلى جميع المحيطين بك فى العمل، يجلب لك كثير من المشكلات، فإن كنت شخصية قيادية فيؤثر ذلك على قراراتك لأن الأشخاص يفكرون فى الأشياء وفق الطبيعة الشخصية لكل فرد فيهم، حاول أن تفرق بين المشورة والانسياق حول آراء الآخرين دون تفكير.
>الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي: الاعتقاد إنك من الممكن أن تملك كل شيء، سيجعلك تخسر كل شيء خاصة عن كنت تطبق هذا المبدأ فى العلاقات العاطفية، فلا يمكن أن تفاضل بين علاقة وآخرى وأنت متواجد فى هذه العلاقة بشكل فعلى، المفاضلة لابد أن تتم قبل الدخول فى العلاقة حتى لا تسبب ضرر لأشخاص آخرين.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:الاحتياج الدائم إلى قسط من الراحة، وترك ملامح الإرهاق فى الظهور على وجهك تتسبب لك فى الإصابة بوعكة صحية شديدة، تؤثر على قدرتك فى الاستمرار فى أدائك المهنى، الاستماع إلى آراء الأطباء، والحصول على فترة نقاهة من متاعب الحياة تحسن من حالتك الصحية وقوتك المهنية.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة أن هذه الفترة تتطلب منه ضرورة تفريغ عقله من جميع الأصوات التى تؤثر على اتخاذ القرار الصواب، والتردد الدائم فى النواحى العاطفية يتسبب فى تدمير العلاقة، واتباع التعليمات الصحية يساعدك على التغلب على مشكلات الإرهاق سريعًا.
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حظك اليوم الجدى ليوم الجمعة 11/3/2016
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حظك اليوم لبرج الجدى : للأسف على الرغم من استقرار الحالة المهنية وأداء هذا البرج فى العمل طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيتعرضون إلى موجة كبيرة وعملاقة من المشاكل الناتجة عن تغير نظام العمل بشكل عام، لكنها مجرد أزمة وكبوة وستمر مرور الكرام.
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي: الحب سيكون أكثر العوامل المحفزة التى ستقف على جوار هذا البرج وتدعمه وتجعله قادر على تخطى مشاكله العملية، لذلك يجب أن يكون الهدوء والصبر هو مفتاحهم فى هذه الأيام حتى تمر هذه المرحلة الصعبة دون أى أزمة.
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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:
>استقرار نسبى فى حالتهم الصحية فعلى الرغم من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها فى هذه الفترة إلا أنها لم تؤثر سلبا على حالتهم الصحية .
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى : مكاسب مادية كبيرة وتحقيق اهداف كثيرة طالما حلمت بها، لكن الحب سيكون مزعج للغاية فالأفضل أن تستوقفه وتأخذ هدنه، لكن يفضل متابعة كافة التحايا والإجراءات اللازمة.
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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11/3/2016
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برج الجوزاء على الصعيد المهني:مهاراتك التنظيمية مطلوبة فى العمل اليوم، عليك تحديد أهدافك ووضع أجندة واضحة للفترة المقبلة، تبذل مجهود جيد وتحاول بكل طاقتك ولكن فقط عليك التركيز والتنظيم، عليك أيضًا أن تسير مع التيار هذه الفترة وتبتعد عن النقد المستمر حتى لا يؤثر ذلك بالسلب ويجعلك تفقد عمل تحبه.
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على الصعيد العاطفي :
>تخطف الأضواء من خلال مناسبة تذهب فيها مع الحبيب، وتقضيان معًا أوقات سعيدة وممعته. تسعى مع شريكك فى الفترة المقبلة لتجاوز كل المحن والمشاكل والحظ سوف يرافقكم فى هذا بشكل كبير.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:تعانى من التوتر والإجهاد الكبير نظرًا لانغماسك الشديد فى العمل مما يؤثر بشكل سلبى على صحتك، كما أن تناولك الأطعمة السريعة بشكل كبير يؤثر أيضًا على صحتك حاول أن تسيطر على أعصابك وتعتنى بصحتك قليلًا هذه الأيام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :خيبات الأمل التى مررت بها فى الفترة السابقة وصلت إلى نهايتها من اليوم، يمكنك الآن أن تتنفس الصعداء وتعود إلى تفاؤلك. أنت فى اليوم وسوف تحقق نجاحات غير متوقعة.
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حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016
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حظك اليوم لبرج الحمل : انفراجة كبيرة ستأتى لتحل معظم مشاكل ابناء هذا البرج المادية، فالمكاسب المادية ستدق أبوابهم وعلى الرغم من المشاكل العديدة والضائقة المادية التى مروا بها إلا أنهم سيتخلصون أخيرا من هذا الحظ السيئ وقد يشهدون ترقية كبيرة فى مجال عملهم.
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي: مر هذا البرج ببعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتهم ولكن كلها أزمات بسيطة يمكن ان تزول تماما بمجرد النقاش فيما بينهما ووضع النقاط الرئيسية التى يعتمدون عليها فلا داعى لإثارة وافتعال المشاكل ويجب أن يتمسكون بأحبابهم أكثر من ذلك .
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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:ارتفاع ملحوظ فى حياتهم الصحية فحتى بعض المشاكل التى كانت تواجههم نتيجة لضعف العظام وآلام الظهر ستزول تمامًا فى هذه الفترة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>ارتفاع كبير فى حياتهم العملية فسيشهدون انطلاقة جديدة فى عملهم وسيحصلون على ترقية، والحب ستزول مشاكله وحالتهم الصحية فى ارتفاع .
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016
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برج العذراء على الصعيد المهني:هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة خلال عملك عليك أن تتحلى بالهدوء فى التعامل مع الأمور حتى تمر تلك الفترة بهدوء وبدون مشاكل، لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك فلديك أفكار رائعة حاول أن تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.
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على الصعيد العاطفي: هناك مفاجئة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ولا تتجاهل التلميحات من شخص يحاول أن يعبر لك عن مشاعره بشكل غير مباشر حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع عائلتك.
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>برج العذراء على الصعيد الصحي:
>اذا عانيت من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك. حاول السيطرة على أعصابك فأنت تعانى من التوتر الشديد انتبه لصحتك قليلًا.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تتوصل إلى حلول لبعض المشاكل المربكة فى حياتك التى عانيت منها كثيرًا فى الفترة السابقة، وقد تحصل على مفاجئة غير متوقعة تدخل إلى قلبك السرور.