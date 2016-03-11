حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 11 مارس

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برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 11/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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>السلوكيات الخاصة بك فى وضع جيد اليوم، الحفاظ على لغة الجسد الإيجابية أمر مطلوب، فمن المحتمل جدًا أن فرصة جديدة سوف تنبت من هناك، هذا هو الأسبوع المناسب لبدء مشروع جديد، تذكر مهارات التنظيم والحفاظ على نفسك، فى نهاية الشهر، مكافأة مالية تنتظرك.قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فيما يتعلق بحياتك، هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك، فقط يمكنك أن تقرر ما إذا كان سيتم السماح للتجارب السابقة أن تقوى عزيمتك أو تقوض ثقتك بنفسك.>محاولة لممارسة اللياقة البدنية مثل السباحة أو اليوجا، عليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وتحسين قدرة الرئة، ومع ذلك تجنب ذلك إذا كان الطقس باردا جدا فى الخارج.> سوف تتمكن بسهولة من الحصول على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد، التفاهم مع الأسرة مهم فى هذه المرحلة حتى لا تنشأ مشاكل تعكر صفو حياتك، انتظر مفاجأة من شخص عزيز عليك.فرصة عمل جديدة فى انتظارك، دع الخمول الذى اعتدت عليه طيلة الفترة الماضية وتأهب للعمل، هذه هى الفرصة الأخيرة لإثبات نفسك أنك تستحق أن تعمل، الأمور المالية غير جيدة على الاطلاق هذه الأيام، لا تحاول أن تقترض من غيرك لأنك غالبًا لم تستطع السداد.تفكر كثيرًا فى حبيك السابق وهذا شئ يجعلك تعود إلى الماضى بذكرياته الأليمة، رغم أنك إذا عدت له لن يفيدك فى شيئًا مطلقا، لذا حاول أن تقلب الصفحة على هذا الماضى الأليم، وافتح صفحة جديدة منتظرًا الحبيب القادم.تعطى لنفسك متسع من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، وكانت قضايا الصحة فى عقلك منذ الأشهر القليلة الماضية ولكنك لم تكن قادرًا على معرفة ما يتعين عليك القيام به لتصبح بصحة جيدة، سوف تكون قادرًا على إنقاذ صحتك فى الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة: يُعرض عليك مشروع اليوم قد يغير مسار حياتك بأكملها، حاول أن تدرس الأمر جيدًا وفقًا لقدراتك، ولا تتعجل فربما تجد فى عجلتك خسارة، الصبر مطلوب فى التعامل مع من يسيئون إليك، حاول أن تصبر قليلا.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 11/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى

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برج الثور على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11/3/2016

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برج الدلو على الصعيد المهنى

برج الدلو على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

مواليد برج الثور دائما يستطيعون قيادة فريق العمل إلى تحقيق النجاح لهم فى كثير من المهام الموكل لهم تحقيقها، لديهم رؤيا فى سير منظومة العمل نحو الأفضل قادرون على مصارعة الزمن وتحقيق ما يريدون من الحياة، يرى البعض منهم أن النجاح ليس كل شىء ولكن الاستمرار فى النجاح هو كل شىء تقريبا، يرون أن العمل بالنسبة لهم هو القوة التى لا يستطيعون أن يخسروها مهما تكن الظروف.>على الصعيد العاطفى مواليد برج الثور قادرون على تحقيق الموازنة التى يرغبون فيها فهم قادرون على العطاء فى جانب الحب بدون مقابل، قادرون على التجديد والتنويع فى حياتهم العائلية بدون ملل، ولا يرون أن للحب عمر والدليل مشاهير هذا البرج فهم يتنفسون عشقا فى كل الأوقات.>تحاول طوال الوقت المحافظة على صحتك والسعى إلى ذلك، تتبع نظام لخفض الوزن حتى تعيش بشكل صحى وأيضا يبدو ذلك على ملامحك، روحك مفعمة بالشباب طوال الوقت وقادر على مواكبة العصر، يشعر الجميع بأنك تملك طاقة إيجابية لفعل الكثير خلال يومك.>تتوقع لك الأبراج كثير من النجاحات فى المرحلة القادمة فأنت إنسان قادر على فعل الكثير فى فترة قصيرة جدا انت أنسان تعرف كيف تدير وقتك بشكل ناجح، ترى أن الحبيب هو كل شىء فى حياتك ولهذا تحاول أن تمنحه مزيد من الوقت والعاطفة لتستمر الحياة بينكم تسير بهدوء وسلام عاطفى إلى الأبد.>يتميز مواليد برج الدلو بأنهم قادرون على العمل لساعات طويلة يستطيعون أن يخرجو من الأزمات سريعًا، لديهم رؤيا طوال الوقت لتحقيق النجاح المطلوب منهم، قادرون على خلق الأفكار الجديدة لمواكبة العصر ولا يتوقفون على مرحلة واحدة، لديهم العديد من الأنشطة والمهارات التى تجعلهم قادرون على فعل الكثير بدون تقيد.>على الصعيد العاطفى مواليد برج الدلو يرون أن الحياة لا تسير دون حب مشتعل دائما يبحثون عن الحب الصادق طوال الوقت، لديهم عاطفة جياشة وحنان كبير يشعر به كل من يقرب من محيط حياتهم، لا يتردد ف الإفصاح عن الحب والمشاعر تجاه من يحب.>لديك مشكلة صحية منذ زمن ولم لتقم بعلاجها بالشكل المناسب وأتى الوقت أن تحصل على العلاج المناسب فأنت مازلت تتحامل على نفسك كثيرا وهذا ليس من الأمور الصحيحة تمامًا، عليك متابعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب .

الأبراج تؤكد لمواليد الدلو أنهم قادرون على تحقيق أحلامهم بقليل من العطاء والصبر، ناجحون فى مجالهم العملى وسيرون نتائج ذلك فى الأيام المقبلة، على مستوى الحب تعيش أفضل سنوات عمرك فأنت تقدم للحبيب كل مايتمنى وهو بدوره سوف يمنحك المقابل، لا تخشى لوم الناس فى الفترة القادمة فأنت إنسان قادر على قيادة الأمور إلى المكان الصحيح لها .

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

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على الصعيد العاطفي:

الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

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برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

العقرب على الصعيد الصحى:

>برج الأسد على الصعيد المهني: إن كنت تحلم بالعمل خارج البلاد، فهذا سيتطلب منك الكثير من المجهود والبحث حتى تثبت نفسك، لذلك قم بتطوير نفسك دائمًا، وقم بالعمل على تنمية مهاراتك، حتى تصبح الشخص المناسب للوظيفة، عندما تأتيك الفرصة.> أنت فقط من تستطيع أن تحدد متى تستمر فى علاقة، ومتى تضع خط النهاية لها، إن شعرت بتردد، فلا تلزم نفسك بما ينصحك به الآخرون، استفت قلبك، واسأل عقلك، وخذ القرار المناسب.> حتى تشعر بلياقة بدنية جيدة، هذا سيستغرق منك فى البداية إلزام نفسك بروتين يومى صحى، حتى تصبح هذه العادة جزء لا يتأصل من يومك.ربما تمر بحالة من التخبط والتردد، ولكن حتمًا ستصل لما تريده عندما تجلس مع نفسك بهدوء، وتعيد تقييم الفترة الماضية فى حياتك، فأنت بحاجة شديدة لهذه الخطوة.> إحساسك بالضغط الكبير فى مجال عملك، من شأنه أن يوترك، وهذا التوتر قد يؤثر على علاقاتك مع زملائك فى العمل، كل ما تحتاج أن تهدأ، وتتمالك أعصابك وقت الغضب، أو الضغط.>إذا كنت تبحث عن شريك حياة مناسب، فهذا يتطلب منك فى الأساس أن تعرف ماذا تريد، لأنه طالما تبحث عن شىء لا تعرفه، فكيف ستجده؟.. تحتاج أن تجلس مع نفسك لتعرف المواصفات التى لا يمكنك الاستغناء عنها، وتذكر أنه لا يوجد شخص كامل .> إن شعرت أن وزنك يفسد عليك استمتاعك بالحياة.. فماذا تنتظر؟ .. لياقتك البدنية أمر مهم ويؤثر طردياً على صحتك النفسية، فإن لم تعالجها، ربما يصل الأمر لحد الاكتئاب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: الوظيفة التى تحلم بها تحتاج إلى مثابرة وجهد، فلن يأتى أى شىء إليك، دون أن تفعل أنت أى شىء، ثابر وصمم ولا تيأس بسهولة

برج القوس حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

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برج القوس على الصعيد المهني:

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القوس على الصعيد العاطفي :

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القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 11/3/2016

>الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

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حظك اليوم الجدى ليوم الجمعة 11/3/2016

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حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11/3/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي :

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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حظك اليوم الحمل ليوم الجمعة 11/3/2016

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حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11/3/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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>برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

التعامل مع الأصدقاء بصفة رسمية فى حدود العمل، لن يجدى فى جميع الأوقات فربما تكون العلاقات الإنسانية فى صالح العمل، والسعى نحو تحقيق الأهداف بشكل سريع ودون ترتيب، من الممكن أن يفقد الأهداف قيمتها، حاول أن تفرق بين طبيعة الأشخاص ودرجة قربهم منك حتى لا تفقد صداقتك معهم.حالة من الإحباط تسيطر عليك بعد ان تكتشف أن الأقارب لم يكونوا دائماً على قدر الثقة التى تعطيها لهم، التعامل مع الأمور بواقعية أفضل من الاستسلام لحالة مزاجية سيئة، الصراحة والمواجهة هم أقصر طريق للتعبير عن أسباب انزعاجك من الأشخاص، وخلط الأمور ببعضها يزيد من توتر الموقف.حالة مزاجية سيئة تتسبب فى شعورك الدائم بالخمول والأرهاق، وتفقد تركيزك هذه الفترة كثيراً بسبب التفكير المستمر فى أمور تزعجك ويؤدى ذلك إلى إحساسك الدائم بالصداع، والخلل فى ضغط الدم، اللجوء إلى الأماكن الهادئة والتعرف على أشخاص جدد يحسن من حالتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مؤلمة على مستوى الصعيد المهنى والعاطفى، خاصة أن صدمته فى بعض الأشخاص المقربين تؤثر على تعامله مع الأصدقاء فى محيط العمل وتشتيت التركيز وعدم القدرة على إنجاز المهام المنوط بها.الاستماع إلى جميع المحيطين بك فى العمل، يجلب لك كثير من المشكلات، فإن كنت شخصية قيادية فيؤثر ذلك على قراراتك لأن الأشخاص يفكرون فى الأشياء وفق الطبيعة الشخصية لكل فرد فيهم، حاول أن تفرق بين المشورة والانسياق حول آراء الآخرين دون تفكير.الاعتقاد إنك من الممكن أن تملك كل شيء، سيجعلك تخسر كل شيء خاصة عن كنت تطبق هذا المبدأ فى العلاقات العاطفية، فلا يمكن أن تفاضل بين علاقة وآخرى وأنت متواجد فى هذه العلاقة بشكل فعلى، المفاضلة لابد أن تتم قبل الدخول فى العلاقة حتى لا تسبب ضرر لأشخاص آخرين.الاحتياج الدائم إلى قسط من الراحة، وترك ملامح الإرهاق فى الظهور على وجهك تتسبب لك فى الإصابة بوعكة صحية شديدة، تؤثر على قدرتك فى الاستمرار فى أدائك المهنى، الاستماع إلى آراء الأطباء، والحصول على فترة نقاهة من متاعب الحياة تحسن من حالتك الصحية وقوتك المهنية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة أن هذه الفترة تتطلب منه ضرورة تفريغ عقله من جميع الأصوات التى تؤثر على اتخاذ القرار الصواب، والتردد الدائم فى النواحى العاطفية يتسبب فى تدمير العلاقة، واتباع التعليمات الصحية يساعدك على التغلب على مشكلات الإرهاق سريعًا.للأسف على الرغم من استقرار الحالة المهنية وأداء هذا البرج فى العمل طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيتعرضون إلى موجة كبيرة وعملاقة من المشاكل الناتجة عن تغير نظام العمل بشكل عام، لكنها مجرد أزمة وكبوة وستمر مرور الكرام.الحب سيكون أكثر العوامل المحفزة التى ستقف على جوار هذا البرج وتدعمه وتجعله قادر على تخطى مشاكله العملية، لذلك يجب أن يكون الهدوء والصبر هو مفتاحهم فى هذه الأيام حتى تمر هذه المرحلة الصعبة دون أى أزمة.>استقرار نسبى فى حالتهم الصحية فعلى الرغم من الضغوط النفسية التى يتعرضون لها فى هذه الفترة إلا أنها لم تؤثر سلبا على حالتهم الصحية .مكاسب مادية كبيرة وتحقيق اهداف كثيرة طالما حلمت بها، لكن الحب سيكون مزعج للغاية فالأفضل أن تستوقفه وتأخذ هدنه، لكن يفضل متابعة كافة التحايا والإجراءات اللازمة.مهاراتك التنظيمية مطلوبة فى العمل اليوم، عليك تحديد أهدافك ووضع أجندة واضحة للفترة المقبلة، تبذل مجهود جيد وتحاول بكل طاقتك ولكن فقط عليك التركيز والتنظيم، عليك أيضًا أن تسير مع التيار هذه الفترة وتبتعد عن النقد المستمر حتى لا يؤثر ذلك بالسلب ويجعلك تفقد عمل تحبه.>تخطف الأضواء من خلال مناسبة تذهب فيها مع الحبيب، وتقضيان معًا أوقات سعيدة وممعته. تسعى مع شريكك فى الفترة المقبلة لتجاوز كل المحن والمشاكل والحظ سوف يرافقكم فى هذا بشكل كبير.تعانى من التوتر والإجهاد الكبير نظرًا لانغماسك الشديد فى العمل مما يؤثر بشكل سلبى على صحتك، كما أن تناولك الأطعمة السريعة بشكل كبير يؤثر أيضًا على صحتك حاول أن تسيطر على أعصابك وتعتنى بصحتك قليلًا هذه الأيام.خيبات الأمل التى مررت بها فى الفترة السابقة وصلت إلى نهايتها من اليوم، يمكنك الآن أن تتنفس الصعداء وتعود إلى تفاؤلك. أنت فى اليوم وسوف تحقق نجاحات غير متوقعة.انفراجة كبيرة ستأتى لتحل معظم مشاكل ابناء هذا البرج المادية، فالمكاسب المادية ستدق أبوابهم وعلى الرغم من المشاكل العديدة والضائقة المادية التى مروا بها إلا أنهم سيتخلصون أخيرا من هذا الحظ السيئ وقد يشهدون ترقية كبيرة فى مجال عملهم.مر هذا البرج ببعض المشاكل العاطفية مع شريك حياتهم ولكن كلها أزمات بسيطة يمكن ان تزول تماما بمجرد النقاش فيما بينهما ووضع النقاط الرئيسية التى يعتمدون عليها فلا داعى لإثارة وافتعال المشاكل ويجب أن يتمسكون بأحبابهم أكثر من ذلك .ارتفاع ملحوظ فى حياتهم الصحية فحتى بعض المشاكل التى كانت تواجههم نتيجة لضعف العظام وآلام الظهر ستزول تمامًا فى هذه الفترة.>ارتفاع كبير فى حياتهم العملية فسيشهدون انطلاقة جديدة فى عملهم وسيحصلون على ترقية، والحب ستزول مشاكله وحالتهم الصحية فى ارتفاع .هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة خلال عملك عليك أن تتحلى بالهدوء فى التعامل مع الأمور حتى تمر تلك الفترة بهدوء وبدون مشاكل، لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك فلديك أفكار رائعة حاول أن تعمل عليها خلال الفترة المقبلة.هناك مفاجئة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ولا تتجاهل التلميحات من شخص يحاول أن يعبر لك عن مشاعره بشكل غير مباشر حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع عائلتك.>اذا عانيت من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب فورًا ولا تأخذ أى أدوية من تلقاء نفسك. حاول السيطرة على أعصابك فأنت تعانى من التوتر الشديد انتبه لصحتك قليلًا.>تتوصل إلى حلول لبعض المشاكل المربكة فى حياتك التى عانيت منها كثيرًا فى الفترة السابقة، وقد تحصل على مفاجئة غير متوقعة تدخل إلى قلبك السرور.