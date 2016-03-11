الأوقاف: استبعاد 59 متقدما لمسابقة العمال زوروا شهاداتهم وإحالتهم للنيابة

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها أنه تم استبعاد 59 مرشحا للتعيين فى مسابقة العمال بالأوقاف مع إحالة أوراقهم للنيابة العامة ليكون إجمالى الحالات المستبعدة 94 حالة.

وأوضوح بيان الوزارة أن المستبعدين قدموا للجنة شئون العاملين بوزارة الاوقاف، شهادات محو أمية مزورة، وذلك بموجب إفادات من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأن الشهادات المقدمة مزورة ولا أصل لها وتضمنت خطاباتها الآتى: لم تصدر الشهادة من الهيئة، وأوصاف الشهادة غير مطابقة للشهادات الصادرة من الهيئة، والأرقام المدونة على الشهادة غير مطابقة لتسلسل الأرقام بالشهادة الصادرة من الهيئة.

وتضمنت المخالفات أن الأختام الموجودة على الشهادة ليست أختام الهيئة.

ومن جانبها حذرت وزارة الاوقاف، جميع المرشحين والمتقدمين لجميع مسابقات الأوقاف من تقديم أي مستندات مزورة أو غير صحيحة، مؤكدة أنها تفحص بعناية بالغة جميع المستندات المقدمة، وتتخذ مايلزم قانونًا تجاه أى تزوير أو تجاوز .

وأوضافت أنها تواصل فحص باقى الشهادات وبيانات النجاح المقدمة إليها للتأكد من صحتها من عدمه، وأنها ستتولى فحص الإقرارات المقدمة بعدم الحصول على مؤهل أعلى مع الجهات المختصة.

واختتمت الوزارة البيان، بأنه قد ترى الوزارة نفسها مضطرة لنشر أسماء أصحاب الشهادات المزورة ليكونوا عبرة لغيرهم .

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