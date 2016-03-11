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دول الخليج تعرب عن ارتياحها لإختيار أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

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دول الخليج تعرب عن ارتياحها لإختيار أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية دول الخليج تعرب عن ارتياحها لإختيار أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية
أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى عن ارتياحهم لما توصل إليه الاجتماع غير العادى لمجلس جامعة الدول العربية واختياره وزير الخارجية المصرى الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للدكتور نبيل العربى.

وأعرب الوزراء فى بيان لهم عقب اجتماع تشاورى عقد فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مساء اليوم الخميس، على هامش الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة مملكة البحرين عن تقديرهم لدولة قطر لحرصها على إنجاح العمل العربى المشترك، كما أعربوا عن تطلعهم لأن يقوم الأمين العام الجديد للجامعة العربية بإعلاء مصلحة كافة الدول العربية منفردة ومجتمعة وتعزيز المصلحة العربية العليا والأمن القومى.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى على دعمهم لدولة قطر وأهمية الدور الذى قامت به للوصول إلى التوافق المطلوب ودعمها للجامعة العربية، مثمنين دورها وجهودها في هذا الصدد.

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