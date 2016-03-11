شلل مرورى بالطريق الدائرى بسبب تصادم سيارتين وسقوط أخرى بترعة المنصورية

تسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية فى توقف حركة المرور بالكامل على الطريق فى الاتجاهين، بعدما سقطت سيارة نقل ثقيل بداخل ترعة المنصورية بعد كسر الحاجز الحديدى للكوبرى نتيجة للسرعة الزائدة، كما أدى الحادث إلى تهشم سيارة نقل وأخرى ملاكى.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة بسقوط سيارة بداخل ترعة المنصورية بالجيزة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور ورجال المرور إلى المكان للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات وايجاد حل للزحام المرورى أعلى الكوبرى.

صحافة المواطن.. بالصور.. سقوط سيارة من أعلى الدائرى فى ترعة المريوطية

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