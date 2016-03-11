المتحدث العسكرى يعرض فيديو حضور الرئيس السيسى ختام "رعد الشمال"

عرض العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، مقطع فيديو ، لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ختام مناورات رعد الشمال بالسعودية.



>وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من ملوك ورؤساء الدول، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "رعد الشمال 2016"، والذى شاركت فيه وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع 20 دولة عربية وإسلامية شقيقة، بالإضافة لقوات درع الجزيرة، والذى استمر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية.

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادما من السعودية بعد حضور مناورات "رعد الشمال"

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